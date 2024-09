Explorez, construisez et innovez dans un espace conçu pour toute la famille!

Le Centre des sciences est fier de présenter, dès le 16 octobre 2024, la nouvelle mouture de l'exposition Fabrik , après dix ans de succès.





Une exposition basée sur le concept du « tinkering » pour encourager l'apprentissage par l'expérimentation chez les visiteurs de 8 ans et plus.





Quatre nouveaux défis ingénieux à relever, inspirés d'emblèmes montréalais : le Fleuve, le mont Royal, le Métro et Place Ville Marie.





inspirés d'emblèmes montréalais : le Fleuve, le mont Royal, le Métro et Place Ville Marie. Fabrik2 se distingue par son approche accessible grâce à l'accompagnement de Kéroul!

Quand l'innovation, la technologie et Montréal se rencontrent!

Venez explorer Fabrik2, la nouvelle mouture d'une exposition qui captive les familles du Centre des sciences de Montréal depuis 10 ans. Cette expérience vous attend, dès le 16 octobre 2024, dans un espace entièrement repensé donnant vue sur le Vieux-Port, la ville et le fleuve Saint-Laurent. C'est un concept innovant avec des défis stimulants qui promettent de repousser les limites de votre créativité!

Accompagnés par des éducateurs et éducatrices scientifiques, les visiteurs de 8 ans et plus, ainsi que leurs familles, sont guidés à travers le processus de « tinkering » ou bidouillage. Cette approche pédagogique novatrice, où même les moins jeunes sont mis au défi, encourage l'essai-erreur et stimule la découverte par l'action. Fabrik2 vous invite à réfléchir, expérimenter, tester et, surtout, à vous amuser tout au long de votre parcours créatif puisqu'ici, il n'y a pas de mauvaises idées!

L'exposition consiste à relever quatre nouveaux défis ingénieux articulés autour de la « Montréalité ». Ce thème original, fusionnant Montréal et urbanité, met en lumière des emblèmes de la métropole tels que le fleuve Saint-Laurent, la Place Ville Marie, le mont Royal et le métro.

Les quatre défis :

Ville-Marie : Construisez une structure suspendue à niveau en y ajoutant une touche de créativité et d'électricité, pour explorer l'équilibre et les effets de levier.





Le Fleuve : Concevez un prototype capable de flotter entre la surface de l'eau et le fond du bassin pendant 10 secondes, vous permettant ainsi d'acquérir des connaissances sur la densité et la flottabilité.





Le Mont : Créez un engin qui s'immobilise en bas d'une pente aux textures imitant l'été et l'hiver, faisant appel à la friction et à l'inertie pour maîtriser sa descente.





Créez un engin qui s'immobilise en bas d'une pente aux textures imitant l'été et l'hiver, faisant appel à la friction et à l'inertie pour maîtriser sa descente. Le Métro : Faites voler votre création au travers d'un tube à air dans le but d'en apprendre davantage sur les flux d'air et l'aérodynamisme.

Cette nouvelle création est rendue possible grâce au rôle crucial de la Fondation du Centre des sciences de Montréal qui finance et développe toutes les expositions permanentes ainsi que les programmes scolaires du Centre des sciences! Merci à la Fondation, ses partenaires ainsi que ses administrateurs et administratrices.

Fabrik2 : Quand l'accessibilité rencontre l'innovation!

En matière d'inclusion et d'accessibilité, cette exposition est surement la plus aboutie jusqu'à présent au Centre des sciences, et ce, grâce à une étroite collaboration avec l'organisme en accessibilité, Kéroul. Allant de leurs observations lors des tests avec des groupes à besoins particuliers, à la révision des consignes des défis, en passant par la validation de l'accessibilité du mobilier et la formation des éducateurs et éducatrices, chaque élément de l'exposition a été minutieusement perfectionné dans un souci d'accessibilité universelle!

Fabrik2 crée un environnement où chaque visiteur peut s'épanouir! L'utilisation de la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre) et d'un trousseau d'images bénéficie aux publics rencontrant des difficultés d'apprentissage. De plus, des adaptations particulières, telles que l'ajustement des dimensions du mobilier, l'accessibilité des outils et des matériaux des défis, et l'offre d'équipements spécifiques disponibles en tout temps dans la salle, complètent cette expérience inclusive. Cette exposition est un savant mélange d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi de méthodes de communication adaptées pour celles ayant un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle.

Il est important de rajouter qu'en plus de cette volonté de rendre le contenu le plus accessible possible pour les publics du Centre des sciences de Montréal, Fabrik2 a aussi une visée environnementale. En effet, la majorité des matériaux utilisés pour réaliser les défis provient d'anciennes expositions ou des membres de nos équipes à qui nous faisons appel afin d'éviter le gaspillage dans le but de donner une seconde vie aux objets.

« Fabrik2 transforme des emblèmes de Montréal en terrains de jeu scientifiques et technologiques accessibles, invitant chacun et chacune à devenir un acteur de l'innovation. C'est un lieu où l'erreur est célébrée et où chaque idée, aussi audacieuse soit-elle, a sa place. Nous sommes impatients de voir les étincelles de génie que l'exposition allumera chez nos visiteurs! »

- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

