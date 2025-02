Les dépenses d'exploration dans le secteur des mines et métaux en Colombie-Britannique ont totalisé plus de 550 millions de dollars en 2024, une baisse de 14 % par rapport à 2023

Le regain d'intérêt à l'égard des minéraux essentiels tempère la baisse des dépenses consacrées aux métaux précieux

La région du nord-ouest de la Colombie-Britannique demeure le leader des dépenses d'exploration minière

Le secteur de l'exploration minière continue de contribuer largement à l'économie et à l'emploi en Colombie-Britannique. Les répondants au sondage font état de 552 millions de dollars de dépenses d'exploration en 2024 et d'une augmentation de 10 % de la main-d'œuvre par rapport à l'exercice 2023.

VANCOUVER, BC et TERRITOIRE TRADITIONNEL DES PREMIÈRES NATIONS XʷMƏΘKʷƏY̓ƏM, SḴWX̱WÚ7MESH ET SƏLILWƏTAꞭ, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Les dépenses d'exploration minière de 643 millions de dollars en Colombie-Britannique sont en baisse de 14 % par rapport à 2023 selon les constatations du sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique de 2024, alors que les projets les plus importants ont commencé à atteindre leur maturité opérationnelle, entraînant une réorientation des dépenses d'exploration vers le développement d'infrastructures.

Documents connexes VOIR PDF Sondage sur l’exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique de 2024 (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Le sondage révèle que les 10 projets d'exploration minière les plus importants en fonction des dépenses totalisaient 259 millions de dollars en 2024, tandis qu'en 2023, les 10 principaux projets totalisaient 343 millions de dollars. Cet écart de près de 100 millions de dollars témoigne de la progression de projets phares, qui représenteraient par le passé une part importante des dépenses annuelles, et s'explique par le fait que les ressources consacrées à l'exploration sont réorientées naturellement vers la prochaine phase du développement. Soulignons que certaines considérations politiques contribuent également à la baisse des dépenses d'exploration en Colombie-Britannique.

Une attention constante accordée aux minéraux critiques afin d'atténuer les effets de la baisse des dépenses consacrées aux métaux précieux

Le rapport indique également que les gisements de cuivre et d'or sont demeurés les principales cibles de l'exploration minière en Colombie-Britannique en 2024. Toutefois, malgré le prix record des marchandises, les dépenses d'exploration aurifère et cuprifère ont diminué respectivement de 28 % et 24 %. Ce recul est attribuable à l'évolution de la dynamique aux extrémités opposées du cycle d'exploration, les difficultés entourant les conditions de financement ayant limité les dépenses de base, tandis que les gisements à grande échelle sont arrivés à maturité après la phase d'exploration.

Ces diminutions ont été atténuées par les secteurs des minéraux critiques et du charbon, qui ont vu leurs dépenses augmenter en 2024.

En excluant le cuivre, le secteur des minéraux critiques, clé de la transition énergétique, a vu son financement augmenter de 110 % en 2024, passant de 24 millions de dollars en 2023 à 49 millions de dollars en 2024, hausse soutenue par le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques fédéral instauré en 2022.

Une majorité des dépenses d'exploration minière effectuées dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Les données du sondage de cette année confirment que la région du nord-ouest de la Colombie-Britannique, où se trouve le « Triangle d'or » informel, est la principale zone d'intérêt dans la province pour les entreprises locales et les principales parties prenantes à l'échelle internationale, représentant 63 % de toutes les dépenses d'exploration minière en 2024. Bien qu'il s'agisse d'une baisse de 6 % par rapport à 2023, celle-ci était à prévoir compte tenu du fait que certains actifs sont arrivés à maturité et de la diminution subséquente des dépenses d'exploration aurifère et cuprifère.

La région abrite notamment les projets comportant les dépenses d'exploration minière les plus importantes dans l'ensemble de la province, soit le projet Eskay Creek exploité par Skeena Resources Limited, le projet Galore Creek exploité par Galore Creek Mining Corporation et celui de la Kitsault Valley exploitée par Dolly Varden Silver Corporation.

Lancé dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique 2024 est une initiative conjointe du Ministry of Mining and Critical Minerals de la Colombie-Britannique, de l'Association for Mineral Exploration et d'EY. Le sondage analyse les réponses obtenues, les rapports financiers et les communiqués de 130 entreprises exerçant leurs activités en Colombie-Britannique, entreprises qui mènent collectivement 283 projets dans l'ensemble de la province, et fournit de l'information clé sur l'état actuel du secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique. Ce rapport, qui en est à sa neuvième édition, fournit des informations approfondies sur les sujets suivants :

Manière dont le nickel et les minéraux industriels peuvent contribuer à l'atténuation des effets du déclin de l'exploration aurifère et cuprifère

Reprise de l'exploration du charbon métallurgique en Colombie-Britannique

Manière dont les politiques provinciales pourraient créer un écart entre la Colombie-Britannique et les autres puissances, et manière dont des mesures incitatives bien pensées peuvent faire pencher la balance

Effet du transfert des investissements dans les projets arrivés à maturité vers l'exploration locale sur les petites entreprises en difficulté

