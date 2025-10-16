Permet aux équipes de créer et de déployer des agents d'IA agentiques tout en les amplifiant sans avoir recours au codage

Facilite les processus complexes pour les organisations nationales et internationales

Permet une innovation sécurisée, conforme et collaborative en matière d'IA dans l'ensemble des fonctions

Prend en charge l'IA souveraine

TORONTO | TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT , le 16 oct. 2025 /CNW/ - EY Canada est fière d'annoncer le lancement et l'accessibilité générale de FlexiGenAI, une plateforme d'IA agentique de nouvelle génération conçue pour aider les organisations à passer de l'expérimentation au déploiement à l'échelle de l'entreprise dans un contexte d'affaires en rapide évolution.

« L'IA agentique redéfinit la manière dont le monde fonctionne, mais les demandes des entreprises peuvent bloquer les organisations entre la phase pilote et le produit, affirme Biren Agnihotri, chef de la technologie chez EY Canada. La plateforme FlexiGenAI est spécialement conçue pour les entreprises qui n'ont pas recours au codage et pour les développeurs qui veulent accélérer les choses. Les organisations peuvent commencer tranquillement, amplifier rapidement le déploiement et facilement obtenir les résultats issus de la phase de création. »

Conçue au Canada au sein du centre d'innovation d'EY, FlexiGenAI permet aux équipes de créer et de déployer des agents d'IA tout en les amplifiant sans une seule ligne de code. Grâce à une architecture modulaire, sa capacité prête à l'emploi et des solutions agentiques personnalisables, FlexiGenAI a recours à une solution intégrée pour aider les entreprises à utiliser les outils et les flux de travail d'IA de façon sécuritaire. Reposant sur une base technique solide, la plateforme intègre la télémétrie, l'observabilité, l'auditabilité, les citations, les filtres de confidentialité et l'évolutivité, assurant une performance de niveau entreprise, une surveillance et la capacité d'amplifier les agents d'IA en toute confiance. FlexiGenAI facilite l'automatisation des tâches, la prise de décision et l'amélioration de la collaboration entre les fonctions.

S'adapter à l'évolution des besoins des entreprises

FlexiGenAI rend l'intelligence agentique accessible à une grande diversité d'utilisateurs, des analystes d'affaires qui utilisent des outils visuels aux développeurs qui intègrent des interfaces de programmation d'application ou des logiques avancées. Son outil permettant le glisser-déposer facilite la création d'agents pouvant penser, raisonner et agir avec autonomie. Indépendant de la plateforme et conçu pour les environnements d'entreprise, l'outil soutient le déploiement à l'échelle des principaux prestataires de services infonuagiques, des configurations hybrides et des environnements d'IA privés, le rendant adapté aux flux de travail souverains ayant des besoins stricts en matière de résidence des données et de conformité. Que ce soit pour les secteurs réglementés ou les secteurs publics, FlexiGenAI est conçue pour soutenir l'innovation tout en maintenant une surveillance et un contrôle nécessaires, afin de produire des résultats mesurables pour les clients.

Les résultats pratiques de FlexiGenAI se remarquent déjà aux premières étapes de mandats clients : plusieurs organisations ont signalé des améliorations mesurables quant à la productivité, la gestion des risques et l'expérience client. FlexiGenAI appuie les objectifs stratégiques de secteurs tels que ceux des services financiers, de la fabrication et des soins de santé.

Dans le contexte actuel, marqué par l'incertitude, l'accélération numérique et les attentes de plus en plus élevées, cette solution d'origine canadienne ouvre la voie à la productivité, à la résilience et à la création d'un avantage concurrentiel.

« FlexiGenAI est bien plus qu'une plateforme, c'est une étape audacieuse dans la façon dont nous façonnons l'avenir en toute confiance, ajoute Agnihotri. Notre engagement à l'égard de la transformation et de l'adoption responsable de l'IA agentique permet aux entreprises d'aller au-delà de l'expérimentation, pour atteindre des solutions d'IA adaptables et efficaces. »

