TORONTO, le 6 sept. 2022 /CNW/ - EY Canada est heureuse d'accueillir AFARA et son équipe de conseillers multidisciplinaires pour bonifier ses ressources et son expertise actuelles en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La société bonifie ses ressources et son expertise en matière d’enjeux ESG pour aider ses clients à réussir leur transition énergétique. (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Dans le monde entier, pour assurer leur succès à long terme, les entreprises se dotent désormais de feuilles de route axées sur les changements sociétaux et le développement durable et nous sommes ravis de participer à ce mouvement, affirme Kent Kaufield, leader, Marchés ESG et chef du développement durable chez EY Canada. Au bout du compte, le développement durable est l'affaire de tous. Nous avons hâte de travailler avec AFARA pour aider les clients à bâtir des entreprises et des économies résilientes et durables, tout en accélérant la transition énergétique. »

Présente à Toronto et à Calgary, l'équipe d'AFARA fournit à de grandes organisations des secteurs public et privé des solutions fondées sur des informations exploitables qui amélioreront à long terme leurs résultats au chapitre de la durabilité.

« C'est extraordinaire de se joindre à une organisation qui accorde tant d'importance à la culture, aux valeurs et à la résolution de certains des problèmes mondiaux les plus significatifs et complexes, affirme Dan Zilnik, président d'AFARA. Nos deux sociétés s'affairent depuis longtemps à aider les clients à mener à bien leurs programmes ESG tandis qu'ils s'efforcent de fixer et d'atteindre des cibles clés et d'en faire rapport aux parties prenantes et aux marchés financiers pour renforcer la confiance. Il ne fait aucun doute que notre union va accélérer et amplifier notre incidence. Nous sommes très heureux de franchir cette étape. »

Depuis plus de 20 ans, les équipes d'EY se sont forgé une brillante réputation dans la prestation de services en développement durable et de services ESG. Grâce à l'intégration d'AFARA au groupe EY-Parthenon, la Société fournira des services de bout en bout améliorés qui permettront aux entreprises de relever les grands défis de l'heure liés aux facteurs ESG.

« Qu'il s'agisse d'établir des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de transformer la pollution au dioxyde de carbone en produits utiles ou de développer des technologies de recyclage transformationnelles à grande échelle, nous aidons les dirigeants à repenser leur stratégie de développement durable de façon à créer de la valeur - pour les entreprises, les gens, la société et le monde - et à la préserver, dit Dave Rogers, leader canadien, Stratégie, EY-Parthenon. Cet investissement témoigne de notre engagement à accélérer notre plan d'action climatique et à donner à nos gens et à nos clients les moyens d'en faire autant. »

En 2021, EY a atteint son objectif d'afficher un bilan carbone négatif à l'échelle mondiale, ce qui constitue une étape significative vers la réalisation de son ambition d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2025. En outre, EY a annoncé plus tôt cette année le lancement de son programme de maîtrise en développement durable entièrement accrédité. Présenté en collaboration avec la Hult International Business School, il est offert gratuitement à tous les gens d'EY.

EY est reconnue comme étant un important fournisseur indépendant de services-conseils ESG. Le cabinet de recherche et de services-conseils Verdantix a désigné EY en tant que leader du secteur des services ESG et des services de développement durable dans son plus récent rapport, intitulé Green Quadrant: ESG & Sustainability Consulting 2022.

