La plateforme d'IA agentique de prochaine génération d'EY aide les organisations à passer de l'expérimentation de l'IA à une production à l'échelle des grandes entreprises, en fournissant des solutions d'IA révolutionnaires sur la première infrastructure entièrement souveraine au Canada, tout en conservant les données confidentielles sous contrôle canadien

VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - TELUS et Ernst & Young LLP (EY Canada) ont annoncé aujourd'hui que la plateforme d'IA agentique de pointe d'EY, FlexiGenAI, a été déployée au sein du centre d'IA souveraine de TELUS, la première installation d'infrastructure d'IA entièrement souveraine et qui soit opérationnelle au Canada. Cette installation offre aux organismes gouvernementaux et aux entreprises canadiennes la possibilité d'exploiter des capacités d'IA agentique de pointe pour les charges de travail critiques, tout en conservant les données sensibles en toute sécurité à l'intérieur des frontières nationales et sous contrôle canadien.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

FlexiGenAI d'EY est une plateforme d'IA agentique de nouvelle génération qui aide les organisations à passer de l'expérimentation de l'IA à la capacité d'avoir un impact à l'échelle d'entreprises. Conçue pour rendre l'IA de pointe plus accessible sans nécessiter d'expertise technique, FlexiGenAI permet aux utilisateurs de créer et de déployer des solutions d'IA tout en intégrant des fonctionnalités de surveillance, des pistes de vérification et des contrôles de confidentialité intégrés qui répondent aux exigences strictes du secteur public. La plateforme s'appuie sur la plus récente technologie en matière de processeurs graphiques de la société NVIDIA du centre d'IA souveraine de haute performance de TELUS, sous contrôle canadien, pour offrir des capacités conformes aux besoins des entreprises avec une sécurité et une performance améliorées spécialement conçues pour les charges de travail critiques des gouvernements et des entreprises. Cela permet de résoudre un défi fondamental auquel sont confrontées les organisations canadiennes aujourd'hui : accéder à des capacités d'IA de pointe sans mettre en péril la souveraineté des données ou la conformité réglementaire.

« Les organisations canadiennes ont besoin des solutions d'IA les plus perfectionnées disponibles, mais elles ont aussi besoin d'avoir la certitude absolue que leurs données et leurs innovations demeurent sous contrôle canadien, déclare Hesham Fahmy, chef du service de l'information, TELUS. En intégrant FlexiGenAI d'EY à notre centre d'IA souveraine, nous permettons aux entreprises et aux organismes gouvernementaux canadiens de fournir ce qui compte le plus : des solutions d'IA révolutionnaires, de meilleurs résultats pour les citoyens et des avantages concurrentiels dans l'économie mondiale, tout en veillant à ce que tous les calculs, les analyses et les éléments clés demeurent au Canada, sur des infrastructures détenues et exploitées par des Canadiens. C'est ainsi que nous bâtirons un Canada plus fort et plus concurrentiel et que nous ferons progresser notre mission nationale. »

« L'utilisation de la plateforme d'IA agentique FlexiGenAI d'EY sur l'infrastructure du centre d'IA souveraine de TELUS offre aux gouvernements et aux organismes du secteur public de partout au Canada des occasions sans précédent d'accélérer leur transformation en IA, peu importe où ils en sont dans leur parcours, déclare Biren Agnihotri, chef des services technologiques, EY Canada. FlexiGenAI est une solution modulaire conçue au Canada qui rationalise le déploiement d'agents autonomes pour prendre en charge l'analyse des politiques, accélérer les processus réglementaires et améliorer la prestation des services publics, tout en respectant les normes rigoureuses de sécurité et de souveraineté des données essentielles à la réussite dans une économie alimentée par l'IA. Il s'agit de l'infrastructure fondamentale dont le Canada a besoin pour être un chef de file à l'ère de l'IA. »

Le centre d'IA souveraine de TELUS permet aux organisations de tirer parti du cycle de développement complet de l'IA, de la création de nouveaux modèles à la personnalisation des modèles existants pour des applications spécifiques et à leur déploiement sur le plan de l'exploitation. Alimenté à 99 % par de l'énergie renouvelable, le centre d'IA souveraine de TELUS est l'un des centres de données prêts pour l'IA les plus durables au monde tout en utilisant considérablement moins d'électricité pour assumer les charges de travail informatiques propres à l'IA que ce que prévoient les normes de l'industrie.

