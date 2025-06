OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - Cet été, le public est invité à découvrir Rideau Hall, un lieu historique national situé dans une oasis urbaine idyllique à quelques minutes seulement des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la beauté naturelle des jardins et des bosquets, se faire une idée de l'histoire locale et nationale grâce à des visites guidées de la résidence et découvrir de superbes œuvres d'art canadien à l'intérieur et à l'extérieur. Les activités et événements spéciaux sont gratuits et offrent des plaisirs éducatifs pour tous les âges.

Programmation continue

Visites guidées gratuites de Rideau Hall

Tous les jours

Les visiteurs sont guidés dans les aires publiques de cette résidence historique. Parmi les points culminants, mentionnons l'art canadien et les impressionnantes salles de cérémonie, où les Canadiens sont honorés et les dignitaires sont accueillis. Les visites guidées sont gratuites et sont offertes tous les jours; les visiteurs sont priés de vérifier l'horaire pour voir si des réservations sont requises.

Visite du domaine et du Centre d'accueil des visiteurs

Le domaine de Rideau Hall est ouvert de 8 h à une heure avant le coucher du soleil, toute l'année.

Le Centre d'accueil des visiteurs est ouvert de 10 h à 16 h 30, jusqu'au 1er septembre.

Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme dans le domaine de Rideau Hall et explorer les sentiers entourés de parterres de fleurs et de jardins dans cette oasis urbaine.

Ils peuvent commencer leur exploration au Centre d'accueil des visiteurs pour en apprendre davantage sur le rôle et les responsabilités du gouverneur général, ainsi que sur l'histoire de Rideau Hall. Le Centre d'accueil des visiteurs comprend également des tables de pique-nique, une structure de jeux et des toilettes publiques.

Jardin des cœurs à Rideau Hall

Tous les jours à compter du 21 juin, sur le domaine de Rideau Hall

Le jardin de cœurs à Rideau Hall commémore les enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui sont morts aux mains du régime canadien des pensionnats, ainsi que ceux qui y ont survécu. Les plantes présentées dans le jardin ont été soigneusement choisies pour leur lien profond avec la terre et les peuples autochtones. Dans le cadre d'une activité artistique interactive, les visiteurs peuvent fabriquer leur propre cœur en papier à ajouter au jardin en signe d'engagement envers les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cette activité est offerte pendant la période du 21 juin au 30 septembre, soit de la Journée nationale des peuples autochtones à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Des éléments sculpturaux permanents du jardin des cœurs seront installés cet automne.

Événements spéciaux

Portes ouvertes à Rideau Hall

Les 7 et 8 juin, en partenariat avec Portes ouvertes Ottawa

Certaines fins de semaine pendant l'été : les 28 et 29 juin, du 2 au 4 août et du 30 août au 1er septembre, de 10 h à 16 h

Lors de certaines longues fins de semaine, les visiteurs peuvent explorer les salles de cérémonie de Rideau Hall à leur rythme et visiter les serres et les jardins privés, qui ne sont pas ouverts au public pendant les visites régulières. Des guides seront sur place pour répondre à toutes les questions sur l'histoire de la résidence et le rôle du gouverneur général du Canada.

Inspection annuelle de la Garde de cérémonie

Le 27 juin à 10 h, dans l'avant-cour de Rideau Hall (selon les conditions météorologiques)

Cette tradition annuelle met l'accent sur le raffinement, la précision et l'apparat alors que le gouverneur général et commandant en chef effectue l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie. L'événement comprendra un défilé militaire, une inspection de la garde et de la musique, ainsi qu'un salut vice-royal à Son Excellence. La Garde effectuera également la relève des sentinelles tout au long de l'été sur le domaine de Rideau Hall.

L'heure du conte à Rideau Hall

Le 27 juin, à 10 h 30

Les 28 juin et 2 août, de 13 h à 15 h

Des lecteurs invités, notamment des auteurs locaux, des guides de Rideau Hall et des bénévoles de Littératie Ensemble, donneront vie à leurs histoires canadiennes préférées! Les visiteurs sont invités à se joindre à nous dans la tente de lecture pour lire des livres et participer à des activités pratiques amusantes. Cette activité familiale en plein air est organisée en collaboration avec Littératie Ensemble, le plus ancien organisme de soutien à l'alphabétisation à but non lucratif au Canada.

Une lecture spéciale avec la gouverneure générale aura lieu le 27 juin, à 10 h 30, sur le domaine de Rideau Hall.

Festival de chambre d'Ottawa à Rideau Hall

Les 26 et 27 juillet

Une fois de plus, le Festival de chambre est de retour à Rideau Hall pour des spectacles relaxants en après-midi, à l'ombre des arbres du bosquet royal. Apportez une couverture ou des chaises et profitez d'un intermède de musique en direct.

Musique centrale des Forces armées canadiennes : le 26 juillet , de 14 h à 15 h 30

Des ensembles de la Musique centrale des Forces armées canadiennes joueront des classiques de la musique classique en mettant l'accent sur les cuivres et les bois.

, de 14 h à 15 h 30 Des ensembles de la joueront des classiques de la musique classique en mettant l'accent sur les cuivres et les bois. Despax Duo : le 27 juillet, de 14 h à 15 h 30

La violoniste Cendrine Despax et la violoncelliste Valérie Despax s'unissent pour deux interprétations d'un répertoire éclectique pour violon et violoncelle, allant de Taylor Swift à Mozart .

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

28 et 30 septembre

À l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Rideau Hall tiendra un événement spécial portes ouvertes le 28 septembre, de 10 h à 16 h. La programmation encouragera le public à réfléchir aux 10 années qui se sont écoulées depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et comprendra des activités artistiques interactives. Le 30 septembre, de 9 h à 13 h, Rideau Hall accueillera un feu sacré pour la communauté, dirigé par un pompier local. Les visites guidées de ce jour-là seront spécifiquement axées sur la réconciliation.

Plus d'information au sujet des événements à Rideau Hall

Planifier une visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, veuillez composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrire à [email protected]; ou consulter le site Web, à www.gg.ca/RideauHall.

Nous recommandons aux personnes à mobilité réduite de communiquer avec le bureau des réservations à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Puisque Rideau Hall est un lieu de travail, il est possible que l'horaire des activités soit modifié sans préavis pour la tenue d'événements officiels.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGénéralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]