Déploiement de cinq milliards de dollars en solutions de financement et d'assurance pour aider les entreprises touchées

OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a lancé le Programme d'impact commercial pour aider les entreprises canadiennes touchées par l'imprévisibilité des marchés.

EDC accroît dès maintenant son soutien aux exportateurs canadiens en prévision d'une hausse des demandes de solutions de financement et d'assurance, notamment de prêts, de garanties et de fonds de roulement. En effet, avec son nouveau programme, la Société est disposée à affecter jusqu'à cinq milliards de dollars supplémentaires à une gamme de produits sur une période de deux ans afin d'aider les entreprises admissibles à affronter les difficultés économiques.

Les exportateurs et investisseurs canadiens continuent de pouvoir tirer parti de la gamme complète de solutions d'EDC, incluant une série plus vaste de produits de prêt et de placement en actions, ainsi que des réseaux d'affaires et des renseignements sur les marchés. EDC est aussi bien placée pour offrir son expertise en financement de projets, aux côtés de ses partenaires du gouvernement et du secteur privé, afin de renforcer l'économie canadienne en développant une infrastructure stratégique de facilitation du commerce.

« Je tiens à dire aux exportateurs canadiens, les principaux contributeurs de notre économie, que nous comprenons à quel point cette période est difficile. EDC est là pour vous appuyer. Nous nous tenons à vos côtés. Nous travaillons rapidement pour offrir une aide efficace aux exportateurs et investisseurs canadiens qui doivent s'adapter à la nouvelle réalité des marchés », indique Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Depuis plus de 80 ans, nous avons été à la hauteur lorsque les entreprises canadiennes ont eu le plus besoin de nous, et avons aidé les exportateurs et les investisseurs à surmonter des défis économiques considérables. En lançant le Programme d'impact commercial, et à l'aide de notre gamme complète de solutions, nous sommes prêts à aider une fois de plus les entreprises à gérer les risques commerciaux qui se présentent et à saisir de nouvelles occasions sur les marchés internationaux. »

EDC poursuit ses discussions avec ses clients et les parties prenantes sectorielles pour mieux comprendre leurs besoins et déterminer les meilleures façons de les aider. Dans pratiquement tous les secteurs, les entreprises doivent composer avec une augmentation de l'incertitude et des coûts compte tenu du manque de prévisibilité en ce qui concerne le marché américain et du fait que les chaînes d'approvisionnement de nos deux pays sont très étroitement liées.

Beaucoup de clients auront besoin d'un plus grand fonds de roulement pour gérer leurs contrats en cours et composer avec une éventuelle baisse des ventes aux États-Unis ou avec la volatilité du taux de change du dollar canadien. Il est également probable qu'il y ait une augmentation des demandes d'assurance pour comptes clients, car les entreprises auront à gérer les risques associés aux perturbations de leurs chaînes d'approvisionnement. EDC s'attend à ce que de nombreux exportateurs canadiens veuillent accroître leurs activités à l'étranger dans le but de diversifier leurs marchés. De toutes parts, les clients cherchent des renseignements à jour sur les marchés ainsi que des outils et des ressources pour continuer à prospérer sur le marché américain et pour trouver des occasions de diversification sur la scène internationale.

« Les entreprises canadiennes de petite et moyenne taille nous ont dit qu'elles pensent être les plus durement touchées par la volatilité du marché et les tarifs douaniers éventuels. C'est pourquoi nous déployons tout notre soutien - assurances, financement, réseaux et connaissances du marché - pour les aider à traverser cette période difficile. Nous priorisons un soutien efficace et rapide pour aider les exportateurs canadiens qui ont besoin de soutien, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux - offrir des biens et services dont le monde entier a besoin. Nous demeurerons agiles, et adapterons notre soutien en fonction de l'évolution de la situation pour répondre aux besoins changeants de nos clients sur le long terme », a expliqué Todd Winterhalt, premier vice-président, Marchés internationaux, à EDC.

Le Programme d'impact commercial d'EDC comprendra initialement les solutions de financement et d'assurance indiquées ci-après. Cependant, les exportateurs canadiens pourront se prévaloir de la gamme entière des produits d'EDC :

Exportez avec confiance : L'assurance crédit d'EDC (Assurance crédit de portefeuille) protège les entreprises contre les pertes en cas de défaut de paiement d'un acheteur étranger lorsque vous exportez des biens ou offrez des services à l'international.

L'assurance crédit d'EDC (Assurance crédit de portefeuille) protège les entreprises contre les pertes en cas de défaut de paiement d'un acheteur étranger lorsque vous exportez des biens ou offrez des services à l'international. Gérez les fluctuations des taux de change : La garantie pour le commerce international d'EDC (Garantie de facilité de change) aide les entreprises canadiennes à gérer les risques associés aux fluctuations des taux de change. En leur fournissant une garantie sur les contrats de change, elle leur permet de stabiliser leurs coûts et de protéger leurs marges bénéficiaires en cas de variations défavorables des taux de change.

La garantie pour le commerce international d'EDC (Garantie de facilité de change) aide les entreprises canadiennes à gérer les risques associés aux fluctuations des taux de change. En leur fournissant une garantie sur les contrats de change, elle leur permet de stabiliser leurs coûts et de protéger leurs marges bénéficiaires en cas de variations défavorables des taux de change. Accédez à plus de fonds de roulement : Les garanties pour le financement international d'EDC (Programme de garanties d'exportations et Programme de prêts à l'expansion internationale) partagent avec EDC une partie des risques qu'assume l'institution financière de l'entreprise. Voilà qui permet à cette dernière d'accéder plus facilement à du financement, de mieux gérer sa trésorerie et de faire croître ses activités.

Les garanties pour le financement international d'EDC (Programme de garanties d'exportations et Programme de prêts à l'expansion internationale) partagent avec EDC une partie des risques qu'assume l'institution financière de l'entreprise. Voilà qui permet à cette dernière d'accéder plus facilement à du financement, de mieux gérer sa trésorerie et de faire croître ses activités. Profitez du soutien à l'expansion mondiale : Les solutions de financement d'EDC permettent aux entreprises canadiennes d'étendre leurs activités à l'étranger, en les aidant à accroître leur capacité en matière d'échanges commerciaux sur différents marchés ou à faire l'acquisition d'une entreprise étrangère.

Pour fournir des renseignements sur les marchés et des ressources informatives à jour aux entreprises canadiennes, EDC met à votre disposition :

Une page d'aide avec des renseignements sur les solutions qu'EDC a prévues pour les entreprises canadiennes touchées.

La page Renseignements sur le marché américain avec des hyperliens vers du contenu pertinent.

Des articles et des outils pour tenir les entreprises informées de l'évolution de la situation aux États-Unis et leur proposer des solutions face à l'incertitude sur le marché. En plus de consulter les articles comme Les tarifs douaniers et leur incidence sur le commerce international, nous invitons les entrepreneurs à s'inscrire au Centre aide-export

Pour savoir comment EDC peut aider votre entreprise, rendez-vous sur www.edc.ca ou contactez-nous au 1-800-229-0575.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1‑800‑229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

