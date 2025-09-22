Un jalon qui témoigne des liens commerciaux et économiques durables qui unissent le Canada et le Mexique

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) célèbre ses 25 ans de présence sur le marché mexicain, soit un quart de siècle consacré à favoriser le commerce, l'investissement et la collaboration économique entre le Canada et le Mexique.

Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC, était de passage au Mexique pour rencontrer des partenaires et des chefs de file du monde des affaires afin de réaffirmer l'engagement d'EDC à soutenir les exportateurs et les investisseurs canadiens dans la région.

« Le Canada et le Mexique entretiennent une relation commerciale de longue date, fondée sur la confiance, des valeurs communes et un solide partenariat continental, a rappelé Mme Nankivell. Voilà pourquoi nos économies sont aujourd'hui profondément intégrées dans plusieurs secteurs névralgiques, de l'automobile à l'agroalimentaire en passant par la fabrication de pointe, ce qui nous aide à bâtir une chaîne d'approvisionnement nord-américaine robuste qui mise sur nos forces respectives. Ce 25e anniversaire de présence au Mexique est l'occasion pour EDC de réitérer sa volonté d'aider les entreprises canadiennes à prospérer sur ce marché essentiel et de renforcer les liens économiques qui unissent nos deux nations. »

Le Mexique est le cinquième partenaire commercial du Canada en importance, et la principale destination des exportations canadiennes en Amérique latine. En 2024, les exportations canadiennes de marchandises vers le Mexique ont totalisé 8,6 milliards de dollars, tandis que les importations de marchandises en provenance de ce pays se sont élevées à 47 milliards de dollars. De 2000 à 2024, le taux de croissance annuel moyen des exportations canadiennes vers le Mexique a dépassé 6 %. Les principales exportations du Canada vers le Mexique sont les véhicules, les machines, les produits agroalimentaires et les minéraux. En 2024, le Canada occupait le troisième rang des investisseurs étrangers au Mexique, principalement dans les secteurs de l'exploitation minière, du transport, de la fabrication et des services financiers.

Les exportateurs et investisseurs canadiens peuvent également accéder à plus de 50 marchés mondiaux en misant sur les 15 accords de libre-échange conclus par le Mexique. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain en 1994, le commerce bilatéral entre le Canada et le Mexique a été multiplié par sept environ et, aujourd'hui encore, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (2020) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (2018) viennent davantage consolider cette coopération. Ce jalon pour EDC coïncide avec la visite officielle du premier ministre Mark Carney au Mexique, qui témoigne de l'engagement stratégique du Canada à renforcer ses relations commerciales bilatérales avec ce partenaire clé.

EDC au Mexique : 25 ans de retombées concrètes

Depuis l'ouverture de sa première représentation à Mexico en 2000, puis de celle de Monterrey deux ans plus tard, EDC joue un rôle important dans la réussite des entreprises canadiennes au Mexique. En 25 ans, EDC a en effet facilité des activités d'entreprises canadiennes sur le marché mexicain d'une valeur approximative de 55 milliards de dollars canadiens.

L'an dernier, EDC a consacré une enveloppe de 4,8 milliards de dollars canadiens au soutien commercial dans des secteurs comme l'agroalimentaire, les technologies propres et la fabrication de pointe au Mexique. Elle continue sur cette lancée en 2025, puisque 2,5 milliards ont déjà été investis au premier semestre.

« Le travail d'EDC au Mexique reflète la profonde confiance et la réelle collaboration qui existent entre nos deux pays », s'est réjoui Jorge Rave, vice-président régional d'EDC pour l'Amérique latine et les Antilles. « Il est extrêmement gratifiant de voir autant d'entreprises canadiennes non seulement pénétrer le marché mexicain, mais aussi y prospérer. Pour de nombreux exportateurs et investisseurs canadiens, le Mexique représente un marché stratégique, à la fois comme maillon de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine et comme tremplin de diversification vers d'autres pays d'Amérique latine ou ailleurs. »

Des entreprises canadiennes prospères au Mexique

En travaillant étroitement avec le Service des délégués commerciaux (SDC) et d'autres partenaires de l'Équipe Canada, EDC a aidé plusieurs entreprises canadiennes à se tailler une place de choix sur le marché mexicain.

Blinds To Go (Québec) : L'entreprise a investi plus de 50 millions de dollars américains dans une nouvelle usine de fabrication à Saltillo . Déjà en exploitation, l'usine emploie plus de 440 personnes sur place et contribue à l'expansion de l'entreprise au Canada . En effet, Blinds To Go vient de créer 30 emplois spécialisés à Montréal et l'expansion en cours promet d'engendrer encore d'autres emplois dans les deux pays. Cet investissement renforce la capacité de résilience de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine et est porteur de valeur pour le Canada , autant sur le plan de l'emploi que de la compétitivité mondiale. EDC soutient activement ce projet par l'intermédiaire de ses équipes au Mexique et au Canada .

FPS Food Process Solutions (Colombie-Britannique) : Dans la foulée d'un contrat avoisinant les 3 millions de dollars canadiens en 2024, l'entreprise a cette année livré à Sigma Alimentos une commande d'équipement de transformation alimentaire de pointe s'élevant à approximativement 4 millions. FPS est désormais un partenaire de confiance et est régulièrement invitée à présenter des offres pour de nouveaux projets.

Dans la foulée d'un contrat avoisinant les 3 millions de dollars canadiens en 2024, l'entreprise a cette année livré à Sigma Alimentos une commande d'équipement de transformation alimentaire de pointe s'élevant à approximativement 4 millions. FPS est désormais un partenaire de confiance et est régulièrement invitée à présenter des offres pour de nouveaux projets. Moosehead Breweries (Nouveau-Brunswick) : Après deux années de développement soutenues par EDC et le SDC, l'entreprise a réintégré le marché mexicain en février 2025 grâce à un partenariat avec Soriana. Les 6 premières commandes totalisaient 207 000 $ CA, 18 autres commandes sont confirmées et une transition vers les canettes est prévue.

Après deux années de développement soutenues par EDC et le SDC, l'entreprise a réintégré le marché mexicain en février 2025 grâce à un partenariat avec Soriana. Les 6 premières commandes totalisaient 207 000 $ CA, 18 autres commandes sont confirmées et une transition vers les canettes est prévue. Ran Foods ( Ontario ) : L'entreprise a lancé ses nouilles instantanées de marque maison Valley Foods chez un grand détaillant mexicain et a décroché des contrats totalisant 1,7 million de dollars canadiens pour remplacer un fournisseur américain. Les stocks prévus pour deux mois se sont vendus en une fin de semaine à Monterrey , ce qui a donné lieu à 33 nouvelles commandes. L'entreprise met actuellement au point une gamme complète de produits d'inspiration asiatique dans le cadre d'une entente d'exclusivité de trois ans.

L'entreprise a lancé ses nouilles instantanées de marque maison Valley Foods chez un grand détaillant mexicain et a décroché des contrats totalisant 1,7 million de dollars canadiens pour remplacer un fournisseur américain. Les stocks prévus pour deux mois se sont vendus en une fin de semaine à , ce qui a donné lieu à 33 nouvelles commandes. L'entreprise met actuellement au point une gamme complète de produits d'inspiration asiatique dans le cadre d'une entente d'exclusivité de trois ans. Super Pufft ( Ontario ) : L'entreprise s'est associée à Soriana pour la commercialisation de croustilles en boîte de marque maison Valley Foods, ce qui lui a permis d'obtenir des contrats de 1,2 million de dollars canadiens et l'exclusivité pendant la période de la Coupe du monde. De nouvelles saveurs et de nouveaux formats (petites boîtes, croustilles en sac, maïs soufflé, etc.) sont aussi visés par le partenariat, ce qui viendra renforcer la présence de Super Pufft dans le marché mexicain des collations.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr.

