Des représentants de 45 pays participeront à cet événement axé sur l'adaptabilité dans le commerce international

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d'accueillir à Ottawa la communauté internationale du crédit à l'exportation et de l'assurance investissement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'Union de Berne. Du 20 au 23 octobre 2025, les participants discuteront des incertitudes économiques, des effets de la géopolitique sur le commerce international, des solutions financières axées sur le commerce ainsi que du potentiel transformateur de l'intelligence artificielle dans le domaine du financement à l'exportation.

Pour la première fois en près de vingt ans, EDC sera l'hôte de l'AGA de l'Union de Berne, un événement phare qui rassemble hauts dirigeants, parties prenantes et spécialistes pour discuter des questions les plus urgentes en matière de commerce international et de finance.

Chaque année, les membres de l'Union de Berne fournissent aux banques, aux exportateurs et aux investisseurs plus de 3 000 milliards de dollars américains en protection contre les risques liés au commerce et aux placements, ce qui équivaut à près de 13 % du commerce mondial transfrontalier de biens et de services. Par l'intermédiaire de son assemblée générale, d'ateliers techniques et de réunions d'information spécialisées, l'association internationale offre à ses membres l'occasion d'échanger leurs idées, de mettre en commun leur expertise et de réfléchir ensemble à des solutions pour l'écosystème commercial mondial.

« L'économie canadienne dépend de relations commerciales solides, fiables et adaptables, déclare l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. Alors que le monde navigue dans l'incertitude économique et les bouleversements géopolitiques, le Canada collabore avec des partenaires tels que l'Union de Berne et Exportation et développement Canada afin de renforcer la résilience du commerce mondial. En encourageant l'innovation et en soutenant les exportateurs dans des secteurs clés, des minéraux critiques aux technologies propres, nous aidons les entreprises canadiennes à réussir à l'étranger et nous veillons à ce que notre économie reste compétitive et sûre pour l'avenir. »

« En cette période cruciale pour le commerce international, EDC, membre de longue date de l'Union de Berne, est fière d'accueillir l'Union de Berne et son assemblée dans la capitale nationale », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Cette rencontre, qui arrive à point nommé, permettra au secteur international du crédit à l'exportation et de l'assurance investissement de discuter des moyens d'améliorer son soutien aux exportateurs et aux investisseurs dans un contexte mondial complexe. C'est grâce à sa collaboration et à son engagement auprès de la communauté internationale du financement du commerce extérieur qu'EDC peut accroître ses retombées et ouvrir des débouchés aux exportateurs canadiens. »

En tant qu'organisme de crédit à l'exportation hôte, EDC aura cette année l'occasion de présenter son programme stratégique à ses homologues internationaux, de démontrer ses retombées pour le Canada et de mettre en évidence l'importance qu'on accorde ici à la résilience du commerce international. La Société mettra en lumière des initiatives qui positionnent le Canada comme une destination de choix pour le commerce et l'investissement, exposera ses idées sur les façons d'aborder le défi de la diversification commerciale et explorera des stratégies pour favoriser l'innovation et la croissance responsable des entreprises.

« Cette année, l'AGA se tient dans un contexte marqué par d'importants changements réglementaires, technologiques et géopolitiques, qui posent des défis complexes aux entreprises internationales », a souligné Yuichiro Akita, président de l'Union de Berne. « Le Canada est un précieux partenaire de l'Union de Berne et un chef de file reconnu en matière de commerce durable. C'est par la collaboration entre membres qu'il devient plus facile de traverser des périodes comme celle-ci. Ce principe est d'ailleurs au cœur de la mission de l'Union de Berne, qui est de renforcer et de sécuriser le commerce international et l'investissement. Le thème de l'adaptabilité met en lumière l'importance de s'adapter à un environnement en constante évolution, qui façonne le secteur du crédit à l'exportation et de l'assurance investissement. »

Les participants prendront part à des ateliers, à des séances plénières et à des activités de réseautage axées sur le renforcement de la collaboration entre les organismes de crédit à l'exportation et les compagnies d'assurances à l'échelle mondiale. L'AGA abordera les tendances émergentes des marchés et les secteurs porteurs comme celui des minéraux critiques et explorera des partenariats financiers et des stratégies pour aider les exportateurs à composer avec l'incertitude ambiante.

