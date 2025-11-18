Il s'agit là de la première transaction entre EDC et Lotte Shopping dans le cadre du Programme de partenariats avec les leaders du marché

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) annonce aujourd'hui l'octroi d'un prêt de 200 M à Lotte Shopping Co., Ltd., l'un des conglomérats de vente au détail les plus importants et diversifiés de Corée du Sud. Il s'agit de la première opération de prêt d'EDC dans ce pays et de la première transaction entre la Société et Lotte Shopping depuis la signature, en septembre, de leur protocole d'entente dans le cadre du Programme de partenariats avec les leaders du marché. EDC pourrait offrir un soutien financier à Lotte Shopping jusqu'à hauteur de 500 M USD au cours des trois prochaines années.

La transaction actuelle prévoit une garantie d'EDC de 150 M auprès de son partenaire bancaire, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, qui fournira aussi une facilité de financement direct de 50 M à l'entreprise coréenne. Ce financement doit permettre à Lotte Shopping d'accroître ses dépenses d'investissement et de développer ses activités de vente au détail dans ses grands magasins, ses hypermarchés, ses supermarchés et ses plateformes de commerce en ligne. Lotte Shopping est l'un des chefs de file du commerce de détail : en décembre 2024, elle comptait 902 magasins dans le monde, principalement en Corée du Sud, et une présence croissante au Vietnam et en Indonésie. Lotte Shopping fait partie du groupe Lotte, le cinquième conglomérat en importance de Corée du Sud.

Libellée en won sud-coréen, cette transaction est inédite pour EDC. En offrant du financement dans la monnaie locale, EDC permet à ses partenaires en Corée du Sud, comme Lotte Shopping, de gérer le risque de change plus efficacement et démontre, par là même, sa volonté de tisser des relations de confiance à long terme sur les marchés prioritaires de l'Indo-Pacifique, comme la Corée du Sud.

Depuis l'ouverture de sa représentation sur place en octobre 2023, EDC continue d'accroître sa présence en Corée du Sud. L'équipe a renforcé les liens avec les grandes entreprises et partenaires sud-coréens, positionnant la Société comme un collaborateur fiable et investi dans l'expansion du commerce canado-coréen et des investissements dans la région.

« Cette étape marque le début d'un nouveau chapitre pour EDC en Corée du Sud », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction. « Grâce à notre partenariat avec Lotte Shopping, la transition entre la signature du Programme de partenariats avec les leaders du marché et la conclusion de notre première transaction a été rapide, ce qui montre clairement les avantages d'une collaboration solide. Pionnière en son genre, la transaction reflète l'approche sur mesure qu'adopte EDC pour répondre aux besoins des marchés locaux et souligne son désir de renforcer les partenariats et d'appuyer les entreprises canadiennes qui se lancent sur des marchés dynamiques, comme la Corée du Sud. En faisant équipe avec un leader sectoriel comme Lotte Shopping, nous profitons de son réseau régional et de son expertise pour ouvrir de nouvelles portes aux exportateurs canadiens, du secteur agroalimentaire à celui des technologies avancées, sur des marchés importants comme la Corée du Sud, l'Indonésie, le Vietnam et des pays de l'ANASE, le tout en misant sur la collaboration pour renforcer les relations commerciales du Canada en Indo-Pacifique. »

« Le mois dernier, j'ai voyagé en Indo-Pacifique, notamment en Corée du Sud, aux côtés du premier ministre Carney », a expliqué l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Force est de constater que le pays et la région regorgent de débouchés incroyables pour le Canada et nos exportateurs. Ce partenariat entre EDC et Lotte Shopping reflète l'accent que le Canada met sur la diversification du commerce en collaborant avec des partenaires stratégiques, notamment avec la Corée du Sud. Nous continuerons de renforcer les partenariats dans la région indo-pacifique afin de promouvoir les liens économiques du Canada, de créer des débouchés pour les entreprises canadiennes et d'assurer notre prospérité à long terme. »

Cette collaboration entre EDC et Lotte Shopping facilitera aussi l'échange de renseignements sur les marchés, utiles aux entreprises canadiennes, pour mieux comprendre et pénétrer les marchés sud-coréen et indo-pacifique. Le partenariat sera aussi un terreau fertile pour des interactions stratégiques entre la haute direction de Lotte Shopping et les dirigeants canadiens en vue de potentiels investissements, d'occasions d'association et de partenariats au Canada qui pourraient renforcer le commerce bilatéral et les liens économiques.

« Nous sommes honorés et enthousiastes de ce partenariat avec EDC, qui nous aidera à atteindre notre objectif : faire de Lotte Shopping la première destination pour le magasinage en Corée », a déclaré Samuel Sanghyun Kim, vice-président et directeur général du siège du groupe Lotte Retail. « La première étape sera d'utiliser le soutien financier d'EDC pour nos projets d'immobilisation afin d'améliorer l'expérience de magasinage dans nos établissements de vente au détail. Nous avons aussi hâte de collaborer avec EDC pour offrir la crème des produits canadiens à nos clients coréens et pour repérer les occasions de renforcer encore notre partenariat par l'intermédiaire de nos projets à l'échelle mondiale, notamment au Vietnam, en Indonésie et au Canada. »

La Corée du Sud représente le septième partenaire commercial du Canada en importance, et le troisième en Asie. Le commerce bilatéral de marchandises s'élevait à 24,5 G$ en 2024. L'an dernier, le Canada a exporté pour 7,6 G$ de marchandises en Corée du Sud, notamment dans des secteurs de plus en plus porteurs comme l'agroalimentaire, les produits de la mer, les technologies propres et la haute technologie. L'Accord de libre-échange Canada-Corée, conclu en 2015, et le Partenariat stratégique global Canada-Corée de 2022 ont permis de développer la relation entre les deux pays et d'ouvrir de nouvelles portes aux exportateurs canadiens sur l'un des marchés asiatiques les plus dynamiques et ouverts au commerce.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr .

SOURCE Exportation et développement Canada

Relations avec les médias: Médias | Exportation et développement Canada, 1-888-222-4065, [email protected]