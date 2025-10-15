L'accord de partenariat soutient l'investissement dans les technologies de nouvelle génération et renforce l'écosystème d'innovation du Canada

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Ericsson, chef de file mondial des télécommunications, et Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, ont signé un accord de partenariat de 3 milliards de dollars américains pour promouvoir les investissements canadiens dans les technologies de pointe, notamment la 5G et l'innovation quantique.

Ce partenariat de trois ans permettra à Ericsson de développer ses projets d'innovation et ses projets mondiaux dirigés par le Canada, avec l'appui des solutions financières et d'assurance d'EDC. En renforçant la chaîne d'approvisionnement canadienne d'Ericsson et en mettant l'entreprise en relation avec des entreprises nationales novatrices, l'accord permettra également à Ericsson de mieux faire connaître la technologie canadienne dans le monde, d'accroître sa compétitivité et de créer de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes au sein du réseau mondial de partenaires d'Ericsson.

« Cet accord témoigne d'un engagement commun à faire progresser la position du Canada dans la sphère des télécommunications de nouvelle génération », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada. « Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'EDC qui consiste à collaborer avec des entreprises mondiales ayant une présence importante au Canada et menant leurs activités dans des secteurs à forte croissance. Par la voie de ce partenariat, nous contribuons à générer des retombées économiques à long terme, notamment en stimulant le commerce, en attirant les investissements et en propulsant l'innovation. En collaboration avec Ericsson, nous soutenons la croissance de la technologie canadienne et ouvrons de nouvelles portes aux entreprises du secteur. »

Ericsson exploite des centres de recherche et de développement et compte des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Elle collabore avec des fournisseurs de services de télécommunications canadiens et des partenaires gouvernementaux pour étendre l'infrastructure 5G sécurisée à l'échelle nationale. En 2024, Ericsson a annoncé un partenariat de recherche et développement d'une valeur de 638,4 millions de dollars canadiens sur cinq ans avec le gouvernement du Canada pour accentuer son empreinte en matière d'innovation.

« Le Canada est l'une des plaques tournantes les plus importantes d'Ericsson en matière de recherche et développement à l'échelle mondiale, et ce partenariat avec Exportation et développement Canada nous permettra de développer encore plus ce leadership », a déclaré Börje Ekholm, président et chef de la direction d'Ericsson. « En intensifiant notre collaboration avec les entreprises, les universités et les partenaires gouvernementaux canadiens, nous pouvons accélérer les percées dans les domaines de la 5G, de la technologie quantique et du réseau d'accès radio en nuage (C-RAN) et de cette façon dynamiser la croissance, créer des possibilités et de cimenter la position du Canada en tant que chef de file mondial dans les réseaux de nouvelle génération. »

Comptant plus de 3 100 employés dans tout le pays et des centres de recherche et développement à Ottawa, à Montréal et à Toronto, Ericsson Canada est au cœur de l'empreinte mondiale de l'entreprise en matière d'innovation. Les équipes canadiennes sont à l'origine de progrès dans les domaines de la 5G, de la 5G avancée et de la 6G. De plus, elles contribuent à de nouvelles recherches dans le domaine des communications quantiques et de la gestion de réseaux alimentée par l'IA.

À propos d'Ericsson

Les réseaux hautement performants d'Ericsson assurent la connectivité de milliards de personnes chaque jour. Depuis près de 150 ans, nous sommes des pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

