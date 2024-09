Explorez les coulisses de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pendant Girls Take Flight

L'événement gratuit conçu pour inspirer et permettre aux filles de porter leur passion pour l'aviation et l'aérospatiale vers de nouveaux sommets comprendra une salle d'exposition, des séries de conférences, un accès aux coulisses, des expositions d'avions, des vols d'exploration et bien plus encore.

TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le samedi 21 septembre, 2024, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto accueillera pour la première fois l'événement Girls Take Flight ou « Les filles prennent leur envol » - une formidable événement gratuite destinée à inciter et habiliter les filles et les membres de groupes sous-représentés à s'orienter vers une carrière dans l'aviation ou l'aérospatiale.

Girls Take Flight prendra place à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto le samedi 21 septembre. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

L'événement Girls Take Flight vise à éliminer les obstacles et à encourager les filles et les membres de groupes sous-représentés à poursuivre leurs rêves dans les domaines intéressants que sont l'aviation et l'aérospatiale. Activités pratiques, expositions interactives et discours inspirants de professionnels de l'industrie permettront au public d'acquérir de précieuses connaissances et d'entrevoir des perspectives de carrières enrichissantes.

En partenariat avec PortsToronto, Porter Airlines, Nieuport Aviation et Stolport, Girls Take Flight à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto offrira aux visiteurs l'occasion unique de s'immerger dans le monde de l'aviation et de l'aérospatiale.

Au programme

Des avions à portée de main Profitez de cette occasion exceptionnelle d'observer de tout près différents avions stationnaires, et de vous renseigner sur leur fonctionnalité et leur conception. Les hangars Stolport, Porter Airlines et Ornge seront ouverts et accessibles au public lors de cet événement.

Profitez de cette occasion exceptionnelle d'observer de tout près différents avions stationnaires, et de vous renseigner sur leur fonctionnalité et leur conception. Les hangars et seront ouverts et accessibles au public lors de cet événement. Des intervenantes inspirantes Écoutez des pilotes, des ingénieures et des mécaniciennes (entre autres) parler de leur parcours et de leurs réalisations. Voir la liste complète des intervenants ici.

Écoutez des pilotes, des ingénieures et des mécaniciennes (entre autres) parler de leur parcours et de leurs réalisations. liste complète des intervenants ici. Une orientation professionnelle Découvrez les parcours de formation et les possibilités de carrière dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale.

Découvrez les parcours de formation et les possibilités de carrière dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale. Des expositions interactives Simulations de vol, défis de génie aéronautique et bien d'autres activités vous attendent. Consultez la liste complète des exposants ici.

Simulations de vol, défis de génie aéronautique et bien d'autres activités vous attendent. Consultez la liste complète des exposants ici. Des occasions de réseautage Faites la connaissance de professionnels de l'industrie et de pairs aux vues similaires.

Faites la connaissance de professionnels de l'industrie et de pairs aux vues similaires. Baptêmes de l'air Des pilotes volontaires initieront des participantes au plaisir de voler. Un nombre limité de baptêmes de l'air seront proposés à des filles et jeunes femmes âgées de 8 à 17 ans. Questions fréquemment posés et inscription ici.

Public concerné

Toutes les personnes s'intéressant aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM).

Les éducateurs et parents désirant aider des jeunes à s'orienter vers ces carrières.

Les professionnels de l'industrie souhaitant jouer un rôle de mentor et motiver la prochaine génération.

Les représentants de collèges et d'universités désirant faire la promotion de leurs programmes d'études dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale.

Toute personne ayant à cœur de promouvoir la diversité et la représentation équitable dans ces domaines.

Rejoignez-nous à l'aéroport Billy Bishop de Toronto le 21 septembre pour une journée de découverte, d'apprentissage et d'inspiration. Apprenez-en davantage sur nos exposants et consultez une carte de l'événement sur notre site Web.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

