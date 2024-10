Venez prendre part à cet événement culinaire familial, animé par Yannick Bergeron!

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ -

GROS TITRES

Ne manquez pas l'activité Expériences déroutantes & desserts étranges , le samedi 16 novembre 2024 au Centre des sciences de Montréal!



, au Centre des sciences de Montréal! Les places sont limitées, réservez votre plage horaire : à 10 h ou à 15 h! Infos et réservations





: à 10 h ou à 15 h! Trois recettes culinaires déroutantes à réaliser en famille!





déroutantes à réaliser en famille! Deux heures de création culinaire animée par Yannick Bergeron au tarif régulier des expositions avec un supplément de 15$ par personne!





au tarif régulier des expositions avec un supplément de 15$ par personne! L'événement sera clôturé par un spectacle de notre coloré animateur !





! Tous les revenus de la vente de billets seront versés à la Fondation du Centre des sciences de Montréal pour appuyer sa mission.

Une aventure culinaire inédite, pilotée par Yannick Bergeron!

Venez prendre part à Expériences déroutantes & desserts étranges au Centre des sciences le 16 novembre 2024! Cet événement culinaire pour les 8 ans et plus, animé par le coloré chimiste Yannick Bergeron, vous permettra de découvrir la magie de la science en cuisine à travers des expériences et des recettes incroyables!

Au menu, Yannick a concocté trois expériences culinaires déroutantes que vous devrez réaliser en famille : des vers gluants aromatisés, de la crème glacée à l'azote liquide et un mocktail fumant à la barbe à papa. Tout au long de cette aventure, vous plongerez vos mains dans le gluant, frissonnerez de plaisir et surtout, vous pourrez déguster vos créations! Embarquez avec Yannick pour deux heures d'aventure culinaire déroutante! Un réel moment de plaisir gustatif et de découvertes scientifiques qui se terminera par un spectacle de chimie culinaire comme seul Yannick sait les faire et une recette surprise à faire à la maison.

Banquet, l'exposition vedette du Centre des sciences, est la source d'inspiration pour la thématique de cet événement. Conçue pour ravir les gens passionnés de cuisine et amateurs de plats savoureux, Banquet vous transporte dans la peau d'un apprenti cuisinier et vous fait découvrir l'omniprésence de la science en cuisine à travers cinq zones interactives. Cette immersion culinaire et scientifique est le cadre parfait pour réaliser des expériences déroutantes et des desserts étranges, offrant une exploration ludique de la gastronomie scientifique.

La Fondation du Centre des sciences, essentielle pour rendre les sciences et la technologie accessibles à toutes et à tous!

Continuer de rendre les sciences et la technologie accessibles aux jeunes générations n'a jamais été aussi pertinent. Le Centre des sciences de Montréal a la chance de pouvoir compter sur la Fondation, qui en fait sa mission! Elle joue un rôle crucial en finançant le développement des expositions permanentes et des programmes scolaires au Centre des sciences. Plus de 90 % des fonds amassés annuellement sont réinvestis dans ces initiatives.

Depuis 24 ans, sa mission est d'allumer l'étincelle et d'aider les prochaines générations à découvrir, comprendre et s'approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir. Pour multiplier les actions en faveur des jeunes, elle peut compter sur les dons provenant de divers horizons, tels que des entreprises et des particuliers. À cela s'ajoute l'organisation d'événements annuels, comme une activité liée à l'exposition vedette du moment et l'événement Femmes et filles de science. Ces deux événements, au profit de la Fondation, jouent un rôle crucial dans le soutien de sa mission et de ses diverses initiatives.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

Contact presse Société du Vieux-Port : Steven Poitevin, Responsable, Relations publiques, [email protected], 514-838-4593