VALCOURT, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Expériences BRP (Uncharted Society), un réseau mondial d'opérateurs certifiés par BRP qui offre des expériences de sports motorisés uniques, est heureux d'annoncer que Selema Masekela, commentateur sportif, acteur et philanthrope de renommée mondiale, vivra une série d'aventures ultime sur les terrains de jeu de BRP (neige, eau, route et terre) dans quatre emplacements. L'aventure de Selema, qui démontre la variété d'aventures qu'Expériences BRP a à offrir, en plus de l'incroyable gamme de produits de sports motorisés de BRP, sera filmée et disponible pour le public à travers une mini-série de quatre épisodes sur Outside à partir de la mi-mars 2023 (voir les dates de diffusion plus bas).

EXPÉRIENCES BRP FAIT DÉCOUVRIR SES AVENTURES À SELEMA MASEKELA (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Nous voulons capturer les expériences extraordinaires dans lesquelles Selema s'embarquera pour démontrer non seulement l'excitation de l'aventure, mais aussi le plaisir de sortir en plein air et de profiter de la nature avec nos produits », explique Simon Cazelais, vice-président, Stratégie de marque mondiale et innovation, responsable groupe Sports motorisés chez BRP. « Selema Masekela était un choix évident pour nous à cause de sa personnalité et de son expérience dans l'industrie du sport, mais aussi parce que nous savons qu'il peut inspirer l'esprit aventurier de nombreuses personnes et les mener à découvrir les sports motorisés ».

Selema rejoindra des amis de longue date en cours de route et, ensemble, ils vivront les aventures d'Expériences BRP et l'excitation de conduire des produits BRP en nature. La mini-série plongera le public dans le monde passionnant de l'aventure en plein air, dans l'espoir d'inspirer et de motiver les gens à sortir à leur tour. Les quatre emplacements sont les suivants :

NEIGE : l'ultime aventure hivernale tout inclus dans les montagnes Monashee, à Sicamous , en Colombie-Britannique, en collaboration avec Carl Kuster Mountain Park ; EAU : une visite prestige du littoral de la Floride, accompagnés par la faune de Fort Pierce, en Floride, avec Salty's Water Sports ROUTE : le meilleur de Las Vegas , au Nevada , lors d'une excursion guidée en véhicule à trois roues dans le désert avec Limitless Motoring TERRE : une aventure dans l'arrière-pays de renommée mondiale de l' Utah jusqu'au parc national de Zion avec ATV Jeep Tours .

« J'adore ce que BRP a créé avec Expériences BRP », a déclaré Selema. « Ayant passé la majeure partie de ma carrière dans les sports d'action, j'ai hâte de découvrir les terrains de jeu de BRP avec de nouveaux et de vieux amis, de créer des liens avec eux à travers une aventure unique et de partager mon expérience pour accueillir plus de gens dans le monde des sports motorisés ».

Tout le monde peut suivre les aventures de Selema sur les chaînes de médias sociaux d'Expériences BRP sur Instagram et Facebook . Pour découvrir d'autres aventures d'Expériences BRP, visitez leur site web .

Dates de diffusion:

13 mars 2023 : Épisode Ski-Doo

20 mars 2023 : Épisode Can-Am trois-roues

27 mars 2023 : Épisode Can-Am hors-route

3 avril 2023 : Épisode Sea-Doo

À propos d'Expériences BRP

Expériences BRP offre à tous ceux qui ont le goût de l'aventure un choix d'expériences de sports motorisés uniques. Les amateurs d'aventure seront mis en contact avec les opérateurs les plus expérimentés du secteur qui les pousseront à sortir de leur zone de confort afin de découvrir davantage sur le plein air et sur eux-mêmes. Expériences BRP ne collabore qu'avec des opérateurs qui ont une connaissance spécialisée des véhicules de sports motorisés de BRP et de leurs terrains - terre, route, mer et neige. Qu'il s'agisse de voyages d'une semaine ou d'expériences de plusieurs heures riches en adrénaline, les amateurs d'aventure peuvent sillonner de longues routes dans le désert, s'enfoncer dans des forêts reculées, naviguer sur des cours d'eau légendaires ou s'aventurer sur de la poudreuse fraîche. Qu'ils soient débutants ou passionnés, Expériences BRP les aide à trouver une aventure unique.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

