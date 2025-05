VALCOURT, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) (la « Société ») a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct et l'enregistrement sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com.

Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 23 avril 2025 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats du vote pour chacun des administrateurs sont les suivants :

Candidats Votes pour % Votes contre %









Élaine Beaudoin 258 493 135 99,63 % 952 828 0,37 % Pierre Beaudoin 242 105 878 93,32 % 17 340 085 6,68 % Joshua Bekenstein 242 166 488 93,34 % 17 279 475 6,66 % José Boisjoli 258 362 681 99,58 % 1 083 281 0,42 % Charles Bombardier 258 469 371 99,62 % 976 591 0,38 % Ernesto M. Hernández 259 150 950 99,89 % 295 013 0,11 % Katherine Kountze 259 174 234 99,90 % 271 730 0,10 % Nicholas Nomicos 259 055 372 99,85 % 390 591 0,15 % Edward Philip 256 483 186 98,86 % 2 962 776 1,14 % Michael Ross 259 036 378 99,84 % 409 585 0,16 % Barbara Samardzich 257 611 248 99,29 % 1 834 715 0,71 % Hildegard Maria

Wortmann (effectif en

date du 1er juillet 2025) 259 412 106 99,99 % 33 858 0,01 %

Changements aux comités du conseil d'administration

La composition des comités du conseil présentée ci-dessous est en date du 29 mai 2025, à l'exception de Mme Hildegard Maria Wortmann qui rejoindra le comité d'audit et le comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale à compter du 1er juillet 2025.

Administrateurs Comité

d'audit Comité des

ressources

humaines et

de

rémunération Comité

d'investissement et

des risques Comité de

nomination, de

gouvernance et

de responsabilité

sociale Élaine Beaudoin







Pierre Beaudoin

Membre

Membre Joshua Bekenstein

Membre

Membre José Boisjoli (président)



Membre

Charles Bombardier



Membre

Katherine Kountze Membre





Ernesto M. Hernández Membre

Membre

Nicholas Nomicos Membre

Membre

Edward Philip

Président

Président Michael Ross Président





Barbara Samardzich

(administratrice principale

indépendante)

Membre Présidente

Hildegard Maria Wortmann

(effectif en date du 1er juillet

2025) Membre



Membre

Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

