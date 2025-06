« L'ouverture de notre premier magasin phare marque une étape importante pour BRP en Europe et nous positionne pour continuer de croître en tant que chef de file mondial des sports motorisés », a déclaré Steve Pelletier, vice-président et directeur général international chez BRP. « Avec son emplacement stratégique au cœur de la capitale française et l'accent mis sur nos toutes nouvelles motos électriques, ce nouveau magasin nous permet d'élargir notre présence sur le marché en renforçant le lien avec notre communauté et confirme notre engagement à long terme en Europe. »

En 22 ans d'histoire, ce type de magasin est le premier de BRP en Europe. Il met en lumière le riche héritage et le leadership de l'entreprise canadienne dans l'industrie des sports motorisés. Conçu comme un lieu de vente, d'expérience et de démonstration, le magasin s'étend sur plus de 144 mètres carrés et souligne l'engagement de BRP envers l'innovation, la qualité haut-de-gamme et les relations solides avec ses clients. BRP a choisi cet emplacement pour appuyer ses objectifs de marché et se réjouit que son partenaire Canadian Motors y exploite la concession. Canadian Motors gère déjà 3 concessions motos en France, avec une grande expertise dans la vente de motos électriques. BRP appuiera également Canadian Motors à travers différentes activités de marketing afin d'attirer les visiteurs en magasin. Le réseau de BRP rassemble plus de 450 concessionnaires et distributeurs dans la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Les nouveautés électriques : Can-Am Pulse et Can-Am Origin

Le magasin met en vedette les nouvelles motos électriques de BRP : les modèles Can-Am Pulse et Can-Am Origin. Ces deux modèles sont disponibles en versions 11 kW et 35 kW. « Les clients français pourront accéder à la version 11 kW avec leur permis B et une formation supplémentaire de seulement sept heures, ce qui constitue une excellente opportunité pour les conducteurs parisiens, les propriétaires de scooters et tous celles et ceux qui souhaitent vivre la sensation et les performances d'une vraie moto », a déclaré Édouard Lotthé, directeur commercial régional pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche chez BRP.

Les deux modèles redéfinissent l'expérience de conduite et éveillent la passion du conducteur, que ce soit en ville ou sur les sentiers. Ils sont tous deux propulsés par la toute nouvelle technologie brevetée Rotax E-Power qui offre instantanément le couple désiré, mariant performance, style et sophistication. Un autre élément qui distingue la gamme de motos Can-Am est son système innovateur de refroidissement par liquide, qui comprend la batterie, l'onduleur, le chargeur embarqué et le moteur. Ce système réduit considérablement l'usure de la batterie au fil du temps tout en optimisant l'autonomie et le temps de recharge. Peu importe les conditions, les motocyclistes expérimenteront une recharge rapide et efficace à chaque fois de 20 % à 80 % en 50 minutes à l'aide d'une borne de niveau 2 personnelle ou publique.

Les motos peuvent être équipées de 28 accessoires supplémentaires, dont un boîtier supérieur, des sacoches latérales ou une sacoche de réservoir, combinant le côté pratique et l'élégance, notamment pour les trajets urbains.

Can-Am Pulse

La Can-Am Pulse est pensée pour immerger les motocyclistes dans l'énergie de la vie urbaine. Conçue pour les déplacements quotidiens tout comme l'exploration urbaine, cette moto de type naked, agile et maniable est dotée d'un très grand écran tactile de 10,25 po avec Apple CarPlay, permettant d'utiliser l'application BRP GO! pour naviguer avec facilité et rester connecté lors de chaque sortie. Elle présente également une caractéristique unique, le système Active ReGen, qui offre un meilleur contrôle du véhicule et une décélération en douceur permettant de redonner de l'énergie à la batterie.

Can-Am Origin

La Can-Am Origin est conçue pour aller sur tous les terrains, de l'asphalte à la terre. Dotée de la même technologie Active ReGen et connectivité que la Can-Am Pulse, cette moto met à profit l'ADN et l'héritage de Can-Am dans l'industrie du motocross avec sa capacité tout-terrain, sa suspension renforcée et ses pneus sports à double usage. La Can-Am Origin ajoute un mode de conduite hors-route. Sa garde au sol élevée et sa suspension KYB offrant un débattement de 255 mm à l'avant du véhicule et une capacité de réglage à l'arrière inspirent confiance sur les sentiers et permettent une prise solide sur les routes pavées.

Gamme de véhicules à 3 roues Can-Am

Le Can-Am Canyon est le véhicule à 3 roues le plus robuste et le plus prêt pour l'aventure jamais produit par BRP. Le Canyon offre aux conducteurs de découvrir différents types d'aventures avec confiance, qu'il s'agisse de courtes balades en campagne ou d'une randonnée de plusieurs jours sur des routes inexplorées. Les conducteurs de tous les niveaux apprécieront l'équilibre, le plaisir et la tranquillité d'esprit qu'offre le Canyon.

Le Can-Am Spyder représente le confort routier et sportif au plus haut niveau. Il allie puissance, design audacieux et musclé, confort de conduite moderne et grands espaces de rangement. Le Spyder est conçu aussi bien pour les longues distances que pour d'agréables trajets en ville.

Le Can-Am Ryker se démarque par sa manœuvrabilité et sa facilité d'utilisation. Il est parfait pour des randonnées spontanées ou des fins de semaine à l'étranger. Le Ryker est une option idéale pour les personnes cherchant une conduite fort amusante, quel que soit leur niveau d'expérience, avec des prix abordables et une grande facilité de conduite.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant notamment les énoncés relatifs à l'impact attendu de l'ouverture d'un premier magasin phare à Paris, y compris sur la capacité de BRP à se positionner en tant que leader mondial des sports motorisés et à confirmer son engagement à long terme en Europe, ainsi que des énoncés relatifs aux caractéristiques clés des produits disponibles et à leur performance attendue. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de», « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, affichées sur SEDAR+ au sedarplus.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date, et la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exige la réglementation applicable en valeurs mobilières.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média : Peter Trampert, Conseiller en relations publiques, EMEA, BRP, [email protected]