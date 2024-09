MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est fier d'annoncer l'inauguration du troisième centre de services Quartz auto services de TQ Auto Care, son partenaire indépendant, situé à Waterloo, Ontario. Forts d'une collaboration de plus de cinq ans, les propriétaires ont déjà établi deux garages de mécanique générale sous la même enseigne à Kitchener et à Waterloo, Ontario.

Les centres Quartz Auto Services (QAS) constituent un réseau d'ateliers indépendants rigoureusement sélectionnés, conçus pour fournir un service exceptionnel et garantir la tranquillité d'esprit des consommateurs quant à l'utilisation des lubrifiants appropriés pour leurs véhicules, notamment nos huiles moteur Quartz.

« L'ouverture de ce nouveau centre est une célébration de la confiance et de l'engagement continus de nos partenaires envers la vision des centres Quartz Auto Services. Nous sommes reconnaissants pour leur dévouement à promouvoir la marque Quartz de TotalEnergies. Depuis 2001, lorsque le premier centre a été établi au Moyen-Orient, la confiance mutuelle et la coopération étroite entre TotalEnergies et ses partenaires ont permis à ce réseau de s'étendre dans plus de 65 pays à travers le monde, avec une présence sur tous les continents. Nos centres QAS s'engagent à fournir des huiles moteur de qualité supérieure, une gamme de produits claire, un service professionnel par des experts qualifiés, et à accueillir les clients dans un environnement propre et organisé. Nous offrons bien plus qu'un simple changement d'huile. » déclare Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec TotalEnergies en tant que fournisseur officiel d'huile. Cette collaboration met en avant notre engagement envers la qualité et l'innovation dans le domaine de l'entretien automobile, en utilisant l'expertise de TotalEnergies pour améliorer nos services et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients.

Depuis 2018, TQ Auto Care fournit des services automobiles exceptionnels dans la région de Kitchener et Waterloo. Avec trois emplacements pratiques, nos professionnels qualifiés sont dédiés à l'excellence et à la satisfaction des clients. Notre équipe offre des solutions complètes de maintenance et de réparation de véhicules, garantissant que votre voiture fonctionne de manière fluide et efficace. Nous combinons la technologie avec un service personnalisé pour répondre aux besoins uniques de chaque véhicule. Notre mission est de bâtir des relations durables avec nos clients en fournissant des soins automobiles fiables, transparents et de haute qualité en lesquels vous pouvez avoir confiance. » déclare Ashani, co-propriétaire de TQ Auto Care, centre de services Quartz Auto Services.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

TotalEnergies Canada

totalenergies_ca

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multiénergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de TQ Auto Care

TQ Auto Care est une organisation canadienne qui a débuté ses opérations en 2018. TQ Auto Care s'engage à fournir des conseils professionnels avec intégrité et compétence technique. Notre équipe est spécialisée dans la fourniture de services rapides, professionnels, pratiques, à prix avantageux et approuvés par la garantie pour tous les types et modèles de véhicules.

Pour en savoir plus : https://tqautocare.ca/

Avertissement

SOURCE TotalEnergies Marketing Canada Inc

Contact média chez TotalEnergies Marketing Canada : Rima Abouassaly l [email protected]; Contact média chez TQ Auto Care, Ashani l [email protected]