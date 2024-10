OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - L'élargissement de nos relations internationales dans le domaine du transport aérien offre à la population canadienne plus de choix et une plus grande commodité. Les Canadiennes et les Canadiens veulent disposer d'options pour leurs besoins en matière de voyages internationaux, et ils le méritent.

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le Canada a récemment élargi son accord de transport aérien avec l'Australie.

L'accord élargi comprend un nombre illimité de vols directs de passagers et de fret, et améliore la flexibilité opérationnelle pour les compagnies aériennes de chaque pays. Cela comprend aussi l'accès à tout point du territoire de l'autre pays. Il s'agit d'un élargissement important de l'accord qui devrait répondre aux besoins de cet important marché bilatéral à long terme.

Cet accord élargi a été conclu lors de l'événement de négociation sur les services aériens de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie. Au cours de l'événement, la délégation canadienne de représentants et représentantes d'Affaires mondiales Canada, de Transports Canada et de l'Office des transports du Canada ont tenu plusieurs réunions productives avec leurs homologues internationaux pour conclure cet accord et faciliter la négociation d'accords futurs.

Citations

« Nous sommes heureux d'améliorer notre solide relation avec l'Australie, l'un de nos marchés les plus importants. Cet accord de transport aérien élargi améliorera la connectivité pour les passagers, approfondira nos liens culturels et commerciaux et renforcera nos chaînes d'approvisionnement. C'est une excellente nouvelle pour les voyageurs et voyageuses ainsi que pour les entreprises de nos deux pays. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« L'élargissement de l'accord de transport aérien entre le Canada et l'Australie est une excellente nouvelle pour les passagers et passagères, les entreprises et les industries des deux pays. En plus, grâce à la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et à ma mission commerciale d'Équipe Canada en Australie qui aura lieu en février de l'année prochaine, les possibilités sociales et économiques pour les gens qui voyagent se multiplieront. Notre travail et cet accord permettront aux marchés canadien et australien de prospérer. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Les faits en bref

En 2023, l'Australie était le 18 e marché aérien en importance du Canada, avec 534 075 voyages aller simple.

marché aérien en importance du Canada, avec 534 075 voyages aller simple. La seizième édition de la Conférence sur les négociations relatives aux services aériens de l'OACI (ICAN2024) a été organisée par le ministère des Transports de la Malaisie du 21 au 25 octobre 2024.

L'événement offre aux délégations de pays du monde entier un lieu de rencontre central pour mener des négociations et des consultations bilatérales, régionales ou plurilatérales sur les services aériens, ainsi que des occasions de réseautage pour les responsables des politiques, les organismes de réglementation, les exploitants aériens, les fournisseurs de services et les autres parties prenantes.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis en matière de transport aérien dans le cadre de la politique Ciel bleu, qui favorise la concurrence durable et à long terme ainsi que le développement de services aériens internationaux.

Le Canada a conclu des accords de transport aérien ou des arrangements couvrant plus de 125 pays.

