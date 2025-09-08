MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, l'Administration portuaire de Montréal (APM) et DP World Canada (composé de DP World et de La Caisse) ont conclu un accord de développement conjoint visant la conception des travaux terrestres du futur terminal à conteneurs. La signature officielle de l'entente, qui a eu lieu le 4 septembre, marque l'arrivée de DP World parmi les opérateurs de terminaux actifs au Port de Montréal.

Une annonce clé pour l'avenir logistique du Québec et du Canada

Sélectionné pour son expertise internationale en matière d'excellence opérationnelle, d'innovation technologique et de développement durable, DP World fera du futur terminal de Contrecœur sa sixième installation portuaire au Canada, s'ajoutant à celles de Fraser Surrey, Nanaimo, Prince Rupert, Saint John et Vancouver. À l'échelle mondiale, DP World est actif dans plus de 60 ports et terminaux dans 64 pays.

Un modèle de partenariat stratégique

Selon l'accord de développement conjoint, l'APM et DP World Canada finaliseront dans les prochains mois la conception du terminal, ainsi que les modalités du contrat de construction et d'exploitation qui entrera en vigueur dès le lancement des travaux terrestres. Tel qu'annoncé en octobre 2023, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur repose sur une approche hybride :

Les travaux en eau sont chapeautés par l'APM et ont été planifiés en collaboration avec CTCGP (Pomerleau et Aecon) selon une approche construction conception collaborative

Les travaux terrestres et l'exploitation sont sous la responsabilité de DP World, qui pilotera la construction du terminal (cour de conteneurs, bâtiments, services publics et connexion ferroviaire) et en assurera l'exploitation et l'entretien pour les 40 prochaines années.

Prochaines étapes principales du projet d'expansion du Port de Montréal

2025 :

Début des travaux préparatoires du site (conditionnel à l'obtention des autorisations requises)

Lancement de la conception des travaux terrestres en collaboration avec DP World. Un concepteur sera sélectionné dans le cadre de ce processus.

2026 :

Début des travaux en eau

Finalisation de la conception du terminal

Finalisation de l'entente de construction et d'exploitation avec DP World

2027 : Début des travaux terrestres

2030 : Fin des travaux et mise en service du nouveau terminal à conteneurs

Parallèlement, l'APM poursuit l'élaboration et la mise en œuvre des plans de compensation, des programmes de suivi et des mesures d'atténuation qui doivent être réalisés afin de respecter les conditions de la déclaration de décision favorable reçue pour le projet en mars 2021. Les plans de compensation et les programmes de suivi, qui sont réalisés en collaboration avec des experts des agences gouvernementales et en consultation avec les Premières Nations concernées, sont transmis à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AÉIC) en version finale et sont ensuite rendus publics, conformément à la procédure établie.

Citations

« L'entente conclue avec DP World ici au Canada marque une étape déterminante pour concrétiser le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur. En misant sur l'innovation, la durabilité et l'expertise d'un partenaire de calibre mondial, nous renforçons le rôle stratégique du Port de Montréal comme moteur économique du Québec et du Canada. Ce projet est conçu non seulement pour répondre aux besoins croissants de diversification de nos entreprises, mais aussi pour créer de la valeur à long terme en favorisant la souveraineté économique canadienne alors que le commerce mondial se transforme. Nous sommes une nation maritime et l'avenir du commerce international passera par nos ports » -- Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

« C'est un honneur pour nous de mener ce projet structurant, qui renforcera le rôle du Port de Montréal dans le commerce mondial et diversifiera le commerce canadien. De plus, le terminal de Contrecœur sera un véritable moteur économique pour le Québec et l'est du Canada, créant des milliers d'emplois pendant la construction et favorisant la prospérité à long terme grâce à l'augmentation de la capacité commerciale. Ce projet renforcera non seulement la place de la région dans le commerce mondial, mais offrira aussi des avantages durables aux communautés et aux entreprises locales. » -- Doug Smith, président-directeur général de DP World au Canada.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. Les travaux de construction, qui généreront environ 8000 emplois, incluront notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

À propos de DP World

DP World redéfinit l'avenir du commerce mondial afin d'améliorer la vie partout dans le monde. Présents sur six continents avec une équipe de plus de 100 000 employés, nous combinons une infrastructure mondiale et une expertise locale pour fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement fluides. Des ports et terminaux aux services maritimes, en passant par la logistique et la technologie, nous tirons parti de l'innovation pour créer de meilleures méthodes commerciales, en minimisant les perturbations depuis l'usine jusqu'à la porte du client.

En Amérique, DP World opère avec une équipe de plus de 16 000 personnes dans 12 pays, favorisant l'excellence grâce à un réseau solide de 14 ports et terminaux et plus de 40 entrepôts. En tirant parti de notre portée mondiale et de notre expertise locale, nous simplifions la logistique, améliorons les performances opérationnelles et redéfinissons les limites du possible dans le commerce mondial.

Pour en savoir plus sur la manière dont DP World redéfinit le commerce mondial, visitez le site web : www.dpworld.com

