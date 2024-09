MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Déterminée à offrir la meilleure expérience qui soit et à servir les Québécois•e•s partout au Québec, Vidéotron est fière d'annoncer l'agrandissement de la zone d'abonnement à ses services sans fil en Gaspésie et sur la Côte-Nord, en plus de solidifier sa présence dans le Bas-Saint-Laurent grâce à son territoire de desserte élargi. Les résident•e•s de Sept-Îles, de Baie-Comeau, de Port-Cartier, de Gaspé, de Matane, de Chandler, de Rimouski, d'Amqui et de Sayabec, notamment, peuvent dès maintenant s'abonner aux services sans fil de Vidéotron.

« Nous sommes fiers d'offrir la possibilité à encore plus de Québécoises et de Québécois d'avoir accès au service exceptionnel et aux forfaits innovants à prix compétitifs de Vidéotron. Alors que se poursuit l'expansion pancanadienne de nos services de télécommunication, notre engagement à stimuler la concurrence au bénéfice de la population québécoise demeure plus fort que jamais et ce nouveau déploiement régional en est une démonstration claire », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Cette expansion est rendue possible grâce à des accords de partenariat conclus conformément au cadre pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) du CRTC. La liste des principales nouvelles zones d'abonnement peut être consultée ici.

Nouveaux points de vente régionaux

Les résident•e•s de la Côte-Nord et du Bas Saint-Laurent qui souhaitent s'abonner au service de Vidéotron pourront le faire en se rendant dans l'un des trois nouveaux points de vente de l'entreprise à Sept-Îles, à Baie-Comeau ainsi qu'à Rimouski. Ce dernier est d'ailleurs la deuxième boutique à ouvrir ses portes à Rimouski et la troisième dans le Bas-Saint-Laurent, preuve additionnelle de l'engagement de Vidéotron à répondre aux besoins de sa clientèle régionale.

Les personnes souhaitant s'abonner aux services mobiles de Vidéotron peuvent également visiter le videotron.com pour découvrir l'ensemble des nouveaux secteurs desservis ainsi que les offres avantageuses qui y sont disponibles.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenue le quatrième fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

