LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DE SOLLUM SÉLECTIONNÉE POUR STIMULER LA CULTURE DE CANNABIS

MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Sollum Technologies est ravie d'annoncer qu'EXKA, un producteur de cannabis de premier plan du Québec, a choisi sa solution d'éclairage dynamique DEL de pointe dans le cadre de l'expansion de ses installations ultramodernes situées à Mirabel. Ce partenariat marque une étape importante dans les capacités de production d'EXKA, qui prévoit augmenter de 50 % la superficie de ses serres.

Cette décision reflète l'engagement d'EXKA à adopter des stratégies d'éclairage avancées et durables pour améliorer l'efficacité de sa production et la qualité de ses cultures.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Sollum Technologies et de profiter de leur solution d'éclairage innovante et facile à utiliser », a déclaré le Dr Maxime Paris, président d'EXKA. « Nous nous engageons à améliorer l'efficacité agronomique de la production de cannabis. Nos recherches montrent que l'ajustement du spectre lumineux peut influencer positivement le rendement ainsi que la production de métabolites secondaires tels que les cannabinoïdes et les terpènes. Nous croyons que la précision et la personnalisation offertes par l'éclairage dynamique DEL de Sollum joueront un rôle crucial dans l'amélioration de la croissance et de la puissance de nos plants de cannabis. »

La solution adaptable de Sollum est conçue pour imiter la lumière naturelle du Soleil, fournissant aux plantes le spectre lumineux exact dont elles ont besoin à chaque étape de croissance. Cette technologie améliore non seulement la santé des plants et le rendement, mais elle réduit également la consommation d'énergie et les coûts opérationnels, en harmonie avec les objectifs d'EXKA en matière d'innovation scientifique et de durabilité.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par EXKA pour soutenir leurs efforts visant à repousser les limites de la culture du cannabis », a déclaré Kassim Tremblay, vice-président, comptes stratégiques chez Sollum Technologies. « Notre solution d'éclairage dynamique DEL est conçue pour offrir une flexibilité et une efficacité inégalées, et nous sommes convaincus qu'EXKA constatera des améliorations remarquables dans sa production. »

Cette collaboration entre EXKA et Sollum Technologies souligne l'importance des solutions innovantes dans le contexte de l'évolution rapide de l'industrie du cannabis. Les deux entreprises sont à l'avant-garde d'avancées scientifiques favorisant la productivité et la durabilité.

Pour plus d'informations sur Sollum Technologies et sa solution d'éclairage dynamique DEL, visitez le site sollum.tech.

À propose de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

