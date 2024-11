« Plus on roule vite, plus on augmente le danger pour soi-même et pour les autres », souligne Kristine D'Arbelles, directrice principale des affaires publiques à la CAA. « Quand on roule à grande vitesse, notre temps de réaction est moins grand et la distance d'arrêt augmente. Résultat : on est plus à risque d'être impliqué dans une collision grave, tout ça en ne gagnant que très peu de temps au final. »

En effet, la Fondation de recherches sur les blessures de la route indique que rouler 10 km/h au-dessus de la limite permise suffit à augmenter le risque de collisions de 60 %, alors que ça ne fait gagner que 4 minutes à l'automobiliste en moyenne.

Les données révélées par la CAA proviennent d'un sondage pancanadien qu'elle a mené sur les comportements autodéclarés des automobilistes. D'après la Base nationale de données sur les collisions de Transports Canada, on estime que le quart des collisions mortelles au pays sont causées par les excès de vitesse.

« La CAA encourage tout le monde à respecter les limites de vitesse, pour la sécurité de tous », ajoute Kristine D'Arbelles.

Le sondage de la CAA a également révélé que la tendance aux excès de vitesse ne se limite pas qu'aux jeunes. Bien que les conducteurs de 50 ans et plus disent le faire un peu moins souvent, des conducteurs de tous les groupes d'âge ont admis dépasser les limites de façon répétée.

Cette attitude s'explique peut-être par le fait que seulement 35 % des Canadiens craignent de se faire arrêter pour excès de vitesse.

Le sondage fait partie de l'enquête annuelle que mène la CAA sur les habitudes de conduite des Canadiens. Réalisé à l'automne 2024, il a aussi révélé qu'au cours de la dernière année, 4 Canadiens sur 10 ont brûlé un feu rouge, 68 % ont conduit malgré la somnolence et 54 % ont utilisé leur téléphone au volant au moins une fois.

En cette Journée des victimes de la route, la CAA encourage tout le monde à se protéger et à protéger les autres en suivant ces quelques conseils:

N'oubliez pas que les limites de vitesse affichées présupposent des conditions météo idéales. L'hiver étant à nos portes, exercez-vous à respecter les limites de vitesse ou à ralentir un peu plus. Maintenez une distance sécuritaire. Augmenter la distance entre votre véhicule et celui devant vous peut vous donner le temps de remarquer un danger et de réagir de manière sécuritaire. Conduisez lentement dans les zones de sécurité communautaire et les quartiers résidentiels. Attendez-vous à rencontrer davantage de piétons et de cyclistes à ces endroits, et faites preuve de vigilance : des enfants pourraient traverser la rue en courant ou surgir d'entre deux véhicules stationnés. Si vous voyez des gens à un passage pour piétons, laissez-les traverser. C'est d'autant plus important si quelqu'un s'apprête à traverser ou est déjà engagé dans la voie. Soyez patients. Les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées peuvent avoir besoin de plus de temps pour traverser la rue à pied.

Le sondage CAA susmentionné a été mené du 13 au 21 septembre 2024 auprès de 2 880 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 1,9 %.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 7 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. Figurant parmi les marques les plus fiables au Canada, la CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Association canadienne des automobilistes

Les demandes des médias peuvent être adressées à : Murielle Pierre, Gestionnaire des affaires publiques, [email protected], 613-698-1201