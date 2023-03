EXCEL[MD] Gum rafraîchit les Prix JUNO 2023 grâce à une commandite officielle

En tant que commanditaire officiel des Prix JUNO, ExcelMD Gum contribue à donner aux révélations canadiennes de la musique la confiance dont elles ont besoin sur le tapis rouge

TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - En tant que marque reconnue pour aider les gens à se sentir confiants, EXCELMD Gum annonce fièrement devenir un commanditaire officiel des Prix JUNO 2023. Depuis plus de 30 ans, EXCEL Gum aide les Canadiens et Canadiennes à se préparer pour les moments spéciaux de leur vie, que ce soit pour une soirée entre amis, un premier rendez-vous ou un tapis rouge. Ainsi, EXCEL Gum sera là pour certains des visages les plus rafraîchissants de la musique au Canada avec la touche finale pour affronter le tapis rouge avec confiance lors des Prix JUNO de l'année.

En tant que commanditaire officiel des Prix JUNO 2023, EXCEL Gum aide à donner aux révélations de la musique canadienne la confiance dont elles ont besoin sur le tapis rouge

À l'occasion des 52e Prix JUNO annuels, EXCEL Gum a établi un partenariat avec deux nommés de la catégorie « Révélation de l'année », Rêve et Devon Cole , ainsi qu'avec les nommés de la catégorie « Révélation de l'année (groupe) », Banx & Ranx , pour stimuler leur confiance lors de leur toute première apparition aux JUNO.

En sachant que la confiance est la clé lors des moments importants, la styliste des vedettes Amber Watkins travaillera aux côtés de l'un des talents émergents les plus prometteurs du Canada et icône de mode Rêve pour s'assurer qu'elle ait le look parfait pour la soirée. En prévision du spectacle, la marque enverra un Colis surprise de confiance aux artistes émergents, contenant tout ce dont ils ont besoin pour se sentir rafraîchis et stimuler leur confiance.

« Je suis vraiment heureuse de faire équipe avec EXCEL Gum et ces finalistes canadiens pour les préparer à cette occasion excitante », déclare Amber Watkins, styliste des vedettes. « Marcher sur le tapis rouge ou la scène peut être une expérience éprouvante. Trouver un look que vous aimez constitue une bonne façon de se calmer et d'être en confiance. Par contre, aucun look n'est complet sans un paquet d'EXCEL; peu importe ce que vous portez, vous vous sentirez frais toute la soirée. »

Pour cultiver leur confiance après leur grande victoire, la marque commanditera aussi un tunnel EXCEL Gum, soit un espace en coulisses où les artistes marcheront après avoir chanté sur scène ou gagné un prix afin de capter le moment où ils se sentent le plus en confiance.

« EXCEL Gum est du côté des Canadiens et Canadiennes depuis plus de 30 ans, les aidant à se sentir frais et confiants pendant les moments importants », indique Barbara Cooper, directrice du marketing à Mars Wrigley Canada. « Avec notre commandite aux JUNO, nous sommes ravis de trouver de nouvelles façons d'inspirer la confiance chez certains des meilleurs artistes du pays et de les aider à se sentir prêts à tout lors de cette grande soirée. »

Les partenaires artistes parleront de leur parcours jusqu'aux Prix JUNO dans les réseaux sociaux, et donneront aux Canadiens et Canadiennes un bon aperçu des coulisses de leur rituel de préparation avec EXCEL Gum. Pour en savoir plus sur le parcours des nommés des catégories « Révélation de l'année » des Prix JUNO avec EXCEL Gum, suivez @TheJUNO Awards ou #JUNOS dans les médias sociaux, et regardez la diffusion des Prix JUNO 2023 le lundi 13 mars 2023 à 20 h EDT.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated croit que le monde que nous voulons demain commence avec la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, alimentaires et de soins aux animaux, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec près de 45 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, comme Ben's Original™, CESAR®, EXCEL®, KIND®, M&M'S®, MARS®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux domestiques grâce à notre réseau mondial de cliniques vétérinaires et de services de diagnostics, notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™, à l'aide de technologie à la fine pointe afin de développer des programmes novateurs en dépistage de santé génétique et de tests d'ADN. Pour obtenir plus d'informations sur Mars, veuillez visiter le https://can.mars.com/fr. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Mars, Incorporated

Renseignements: [email protected]