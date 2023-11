La campagne « EXCEL Study Beats » d'EXCEL Gum allie la gomme et la RASM pour offrir aux étudiants une façon unique et efficace de vaincre le fameux « stress du test ».

TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Dans un monde où la pression scolaire et les défis des études ont atteint un sommet historique, EXCELMD Gum, la plus importante marque de gomme au Canada, produite par Mars, a dévoilé son programme pour affronter l'anxiété liée aux études, un fléau qui nuit aux étudiants des cégeps et des universités à l'échelle nationale. Nommé « EXCEL Study Beats », ce programme met à profit le pouvoir de la RASM (réponse autonome sensorielle méridienne) et les sons apaisants de la gomme pour transformer les périodes d'étude en moments de tranquillité, surmontant ainsi le « stress du test ».

Tout comme leurs prédécesseurs, les étudiants de la génération Z cherchent activement des moyens de rendre l'étude et les examens plus faciles à gérer et plus agréables; d'ailleurs, à l'ère numérique, une étoile est née - la RASM. Un sondage d'Ipsos en 20221 a démontré qu'un nombre stupéfiant d'étudiants de la génération Z, soit 83% d'entre eux, ont fait appel à des plateformes comme YouTube pour trouver du contenu apaisant, en particulier celui qui est conçu pour les aider à se détendre. Parmi ces outils de détente, les vidéos de RASM se démarquent en tant que genre le plus regardé, accumulant plus de 65 milliards de vues en 2021 seulement.

« Chez EXCEL Gum, nous comprenons qu'étudier peut représenter un défi quotidien central pour de nombreuses personnes », a souligné Barbara Cooper, directrice du Marketing chez Mars Wrigley Canada. « 'EXCEL Study Beats' est notre façon d'essayer de les aider, en leur infusant un peu du monde apaisant de la RASM par la sensation agréable qu'ils éprouvent en mâchant notre gomme. Avec ce programme, nous offrons aux étudiants une ambiance favorable, les aidant à être plus détendus pour mieux entamer une période d'étude. Le but est de leur permettre de créer leur propre rythme d'étude, malgré la pression des études, et de leur donner des outils pour se sentir en confiance, tout au long d'un parcours vers la réussite scolaire. »

Dans le cadre de ce lancement avec trois créatrices de RASM très en vue, la plus importante marque de gomme au Canada ouvre un paquet et ajoute sa chique rythmique, ces doux sons de bulles qui éclatent et bien plus sur YouTube, TikTok, et Spotify - le tout premier profil de diffusion en continu de la marque - qui met à la disposition des étudiants, tout au long de l'année, un contenu RASM mettant en vedette les vertus calmantes de sa gomme, de la mastication rythmique au son qu'on aime entendre quand on perce une petite bulle de l'emballage pour y prendre une gomme. Et ce n'est pas tout!

Les influenceuses @asmrjas , @mashakatasonov et @kawaiimlln , très populaires dans l'univers de la RASM, créeront un contenu captivant pour YouTube et TikTok, offrant un délicieux mélange d'expériences de RASM. Elles animeront aussi des périodes d'étude RASM en direct sur TikTok, proposant une symphonie apaisante pour la détente des étudiants.

Ceux qui cherchent des méthodes de relaxation pour leurs moments d'étude peuvent visiter la page Spotify d'EXCEL Gum afin de se plonger dans le monde de la gomme RASM. Pour chaque écoute, Mars fera un don de 1,00 $ (jusqu'à 25 000,00 $) à Banques alimentaires Canada , un organisme de bienfaisance national voué à appuyer les Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire en soutenant un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes d'aide alimentaire qui œuvrent au sein de la communauté pour calmer la faim. N'oubliez pas d'explorer les pages des partenaires d'EXCEL Gum ( @asmrjas , @mashakatasonov et @kawaiimlln ) pour découvrir leur contenu RASM choisi avec soin sur YouTube et TikTok. Enfin, notez dans votre calendrier les séances RASM TikTok « Étudie avec moi » en direct, présentées par EXCEL Gum. Celles-ci commencent le 30 novembre.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated croit que le monde que nous voulons demain commence avec la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, alimentaires et de soins aux animaux, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec près de 45 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, comme Ben's Original™, CESAR®, EXCEL®, KIND®, M&M'S®, MARS®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux domestiques grâce à notre réseau mondial de cliniques vétérinaires et de services de diagnostics, notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™, à l'aide de technologie à la fine pointe afin de développer des programmes novateurs en dépistage de santé génétique et de tests d'ADN. Pour obtenir plus d'informations sur Mars, veuillez visiter le https://can.mars.com/fr. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du 3, plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2023, ils ont reçu près de deux million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

______________________________ 1 Au nom de YouTube, Ipsos a réalisé un sondage en ligne auprès de personnes âgées de 18 à 24 ans aux É.-U., au RU, en AU, en FR, en DE, au MX, en IN, en KR, au CA, au JP, au BR, en SA, en EG, en mai 2022. n=5,722.

