MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Alors que la période des examens bat son plein dans les écoles primaires et secondaires du Québec, l'équipe d'Alloprof déploie ses services en ligne et dans les écoles pour accompagner les élèves, les spécialistes de l'éducation et les parents afin de soutenir la réussite scolaire en cette fin d'année.

Des services concrets et adaptés aux jeunes

En cette saison d'examens, Alloprof offre ses services habituels aux élèves, comme des explications scolaires données par les profs par clavardage, texto et téléphone ou grâce à sa Zone d'entraide ouverte 7 jours sur 7, ainsi qu'avec ses milliers d'outils pédagogiques dont :

des vidéos;

des MiniRécups;

des exercices;

des simulations d'examen et des jeux.

Ces derniers portent sur toutes les matières qui peuvent présenter des défis. L'organisme propose aussi des ateliers en classe sur le thème Prépare tes examens avec Alloprof afin de présenter aux élèves tous les outils qui peuvent les aider à réviser, mais aussi leur transmettre des trucs pour gérer leur stress, organiser leur étude et arriver avec confiance aux examens.

« On le voit dans nos ateliers : il suffit parfois de présenter le bon outil ou de donner le bon truc à un élève qui vit une difficulté scolaire pour produire le déclic nécessaire qui lui donne la motivation de se prendre en main pour réussir, explique Pascal Bonaldo, porte-parole d'Alloprof. Nos ateliers sont vraiment un catalyseur de motivation et de réussite scolaire pour certains jeunes. »

Alloprof : un allié des profs pour la fin d'année

Pour soutenir les enseignantes et enseignants dans ce sprint de fin d'année, Alloprof leur offre une foule d'outils gratuits pour faciliter la préparation de cours et la révision des examens, un coup de pouce fort utile. Selon un sondage Léger mené auprès des profs du Québec, 98 % des enseignants connaissent Alloprof et il est estimé que 3 profs sur 4 au Québec ont utilisé la plateforme dans la dernière année.

« En plus de tout ce qui est disponible pour les élèves, nous sommes en mesure d'offrir aux profs, avec la section du site Alloprof Enseignants, plus de 150 outils clés en main, comme des situations d'apprentissage et d'évaluation, des outils imprimables, des articles ou des idées d'activités qui sont grandement appréciés et consultés par les spécialistes de l'éducation », ajoute monsieur Bonaldo.

Un appui important pour les parents

Alloprof accompagne aussi les parents en leur offrant un dossier complet avec une foule d'articles sur la préparation des examens du ministère, par matière et par niveau, des outils imprimables, un calendrier de préparation, etc. Un webinaire en direct leur est d'ailleurs proposé le 16 mai sur la page Facebook d'Alloprof Parents afin d'avoir de bonnes astuces pour bien accompagner leur enfant pendant cette période qui peut être stressante. Les deux spécialistes qui l'animeront prendront le temps de répondre aux questions des participantes et participants.

