L'entreprise installera 16 systèmes EVLO 1000 au Vermont cette année pour réduire les coûts d'énergie des clients des entreprises de services publics pendant les périodes de pointe tout en permettant une production accrue d'énergie renouvelable.

VARENNES, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), filiale d'Hydro-Québec et fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés, est heureuse d'annoncer son premier projet de stockage à grande échelle aux États-Unis. Réalisé à Troy, dans l'État du Vermont, le projet de système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) de 3 MW et 12 MWh contribuera à l'intégration d'une production locale d'énergie renouvelable au réseau de la Nouvelle-Angleterre.

Le SSEB EVLO emmagasinera de l'énergie pendant les périodes de forte production pour utilisation pendant les périodes de pointe, ce qui contribuera à pallier l'intermittence de la production d'énergie renouvelable et apportera de la valeur aux clients des entreprises de services publics. Troy étant située dans la zone Sheffield-Highgate Export Interface (« SHEI »), ce projet fournira également des données au département de l'Énergie des États-Unis et aux Sandia National Laboratories à des fins d'analyse qui permettront de déterminer comment les batteries peuvent aider à exporter l'énergie produite dans la région.

« EVLO est fière de mettre à profit ses décennies d'expérience et d'expertise technique dans le développement et l'exploitation de systèmes de stockage d'énergie par batterie pour soutenir ce projet d'intégration des énergies renouvelables, a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. Le stockage d'énergie par batterie est un élément clé de transformation du réseau puisqu'il aide à faire face aux périodes de pointe et favorise la production d'énergie renouvelable. Nous sommes heureux de pouvoir montrer avec ce projet comment les SSEB peuvent profiter à la fois aux clients des entreprises de services publics et au réseau de la Nouvelle-Angleterre. »

Le projet comprend un partenariat de partage des coûts de 2 M$ avec le département de l'Énergie des États-Unis dans le cadre du programme des projets de démonstration du stockage d'énergie de Sandia. EVLO fournira une solution de bout en bout comprenant ses systèmes EVLO 1000, ses plateformes de convertisseurs de puissance et EVLOGIX, son système de gestion de l'énergie (EMS) propriétaire. Le SSEB sera mis en service d'ici la fin de 2023 et EVLO continuera de le surveiller et de l'entretenir pendant 20 ans.

À propos de Stockage d'énergie EVLO inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de systèmes et de solutions de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable de l'Amérique du Nord. Les systèmes à grande échelle, les logiciels de commande et les services professionnels de mise en service, de surveillance et de gestion des systèmes d'EVLO offrent un rendement, une sécurité et une fiabilité supérieurs. Les solutions de calibre mondial d'EVLO s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et de développement, et ses services complets sont dirigés par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec leurs clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus, visitez le https://evloenergie.com/.

SOURCE EVLO

Renseignements: Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec, [email protected], 514 289-3423