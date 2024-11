WINDSOR, Connecticut, 27 novembre 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui que SS&C Blue Prism a été nommé leader de l'orchestration des processus dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'orchestration des processus d'Everest Group.

« SS&C Blue Prism a renforcé sa position de leader pour la deuxième année consécutive dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'orchestration des processus d'Everest Group. La profondeur et l'étendue des capacités de ses produits, une approche de plateforme unifiée, des investissements dans l'innovation des produits et l'IA générative, ainsi qu'un solide écosystème de partenariat sont quelques-uns des facteurs clés qui ont contribué à sa position, a déclaré Amardeep Modi, vice-président d'Everest Group. La facilité d'utilisation du produit, son intégration à l'ARP, son évolutivité et son soutien à la clientèle comptent parmi les principaux points forts soulignés par ses clients. »

Cette évaluation analyse le paysage mondial de l'orchestration des processus ainsi que 24 fournisseurs de technologie selon plusieurs aspects clés. L'évaluation de SS&C Blue Prism comprenait l'analyse des capacités de gestion de la main-d'œuvre hybride, de la vision et de la stratégie, de la mise en œuvre et du soutien, ainsi que de la diversité de la clientèle de l'entreprise dans l'ensemble des industries, des régions et des tailles d'entreprises.

« Nous sommes très satisfaits de la position de premier plan de SS&C Blue Prism sur les produits d'orchestration des processus PEAK Matrix® d'Everest Group, a déclaré Rob Stone, vice-président principal et directeur général des activités d'automatisation et d'analyse intelligentes de SS&C. Nous sommes l'un des deux seuls fournisseurs à occuper une position de leader à la fois dans le domaine de l'automatisation robotisée des processus (ARP) et de l'orchestration des processus. Cette distinction souligne la force de notre plateforme d'automatisation intelligente, qui permet à notre clientèle mondiale d'avoir accès à l'IA pour les entreprises, à l'automatisation et à l'orchestration. »

L'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'orchestration des processus mesure également la flexibilité du modèle commercial et de vente de SS&C Blue Prism, le progressisme et l'adoption par les clients des modèles commerciaux disponibles dans le cadre de sa capacité à offrir des produits avec succès.

SS&C Blue Prism numérise les activités dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et des produits pharmaceutiques, des services bancaires et plus encore. Parlez à un expert de l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism.

