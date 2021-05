Walmart est le premier détaillant d'épicerie au Canada à atteindre ce jalon.

La certification démontre l'engagement de Walmart et sa contribution à soutenir les pratiques de bœuf durable dans le cadre de cinq principes : les ressources naturelles, les gens et la collectivité, la santé et le bien-être des animaux, l'alimentation, ainsi que l'efficacité et l'innovation, tous vérifiés par la certification d'un tiers. Il est important de s'approvisionner en bœuf de manière durable, car à mesure que la population mondiale augmente, nous devons produire des aliments de manière efficace et responsable.

Les efforts de Walmart pour aider à élargir le programme de la TRCBD au Canada comprennent un accent sur l'engagement du dialogue avec l'industrie et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin de créer des normes d'industrie en constante amélioration et de les défendre. Cette collaboration soutient l'industrie en s'arrimant sur les pratiques d'excellence et en les partageant, en corrigeant le tir au besoin et en continuant à évoluer pour atteindre les objectifs concernant les fournisseurs et l'environnement.

« Walmart s'engage à devenir une entreprise régénératrice, qui vise à restaurer, à renouveler et à réapprovisionner notre planète. Offrir cette nouvelle gamme de galettes de bœuf dotée d'une certification durable s'inscrit dans le cadre de notre parcours et suscite un moment de fierté pour toute l'équipe », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Notre partenariat continu avec la TRCBD contribue à atteindre l'objectif commun de faire progresser la durabilité dans l'industrie du bœuf canadien. Nous pouvons tous être fiers de savoir que nos actions collectives soutiennent ces engagements mondiaux en matière de durabilité. »

Walmart Canada s'approvisionne en bœuf entièrement canadien. Elle est également une fière ambassadrice de l'industrie du bœuf canadien. Les producteurs de bœuf canadiens aident à préserver 35 millions d'acres de prairies indigènes au Canada. Le pâturage du bétail ici contribue à la préservation de l'habitat essentiel de la faune et des oiseaux, y compris plus de 60 espèces en péril. La nouvelle allégation de la TRCBD représente une occasion pour une transformation de l'ensemble du système et des progrès continus tout au long de la chaîne d'approvisionnement du bœuf.

Le partenariat en cours avec la TRCBD est également un élément important de l'engagement continu de Walmart Canada à se concentrer sur la durabilité dans ses décisions d'approvisionnement, tant à l'échelle mondiale que nationale. Il s'appuie également sur l'engagement de s'approvisionner de manière plus durable en produits clés, comme les fruits de mer et les pâtes et papiers.

« Walmart Canada a été un partenaire solide dans notre parcours vers la durabilité. Nous sommes ravis qu'elle présente désormais l'étiquette de durabilité certifiée de la TRCBD dans les succursales d'un bout à l'autre du pays. L'étiquette permettra aux Canadiens de comprendre les pratiques durables utilisées et comment leurs aliments sont produits, afin de mieux comprendre comment cela contribue à un système alimentaire durable. Nous voulons que tous les Canadiens soient convaincus qu'en choisissant des produits certifiés TRCBD, ils font les bons choix pour eux-mêmes, leurs familles et notre planète, tout en soutenant les agriculteurs et les éleveurs de partout au Canada », a déclaré Anne Wasko, présidente de la TRCBD et propriétaire d'un ranch à Eastend en Saskatchewan.

Lancé à temps pour la saison estivale du barbecue au Canada, cet assortiment élargi de galettes de bœuf avec étiquetage certifié TRCBD comprendra trois options de saveurs, y compris bacon et cheddar, et champignons.

À propos de la TRCBD

Établie en 2014, la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) est une organisation collaborative et plurilatérale axée sur l'avancement de la durabilité environnementale, sociale et économique dans l'industrie canadienne du bœuf. La TRCBD favorise la reconnaissance et les progrès continus en matière de durabilité du bœuf grâce à l'analyse comparative, à la définition d'objectifs stratégiques, et à la communication sur l'amélioration continue sur le terrain. Le cadre de travail pour le bœuf durable de la TRCBD, connu sous le nom de certification TRCBD, a été conçu pour reconnaître les pratiques durables par la certification d'un tiers, soutenir les engagements durables des entreprises de vente au détail et de services alimentaires et renforcer la confiance des consommateurs grâce à des allégations crédibles et fondées sur la science concernant la production de bœuf durable au Canada. Apprenez-en plus à crsb.ca. Apprenez-en plus sur la contribution positive de la production canadienne de bœuf et sur la façon dont les agriculteurs et les éleveurs conservent des écosystèmes sains et soutiennent l'habitat essentiel de la faune beeffortheplanet.ca.

Suivez notre parcours de durabilité du bœuf sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne Walmart Canada au Walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart.



SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, Affaires publiques, [email protected]

Liens connexes

www.walmart.ca