Évasion du Centre de guérison Stan Daniels - pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81 English
30 août, 2025, 21:53 ET
EDMONTON, AB, le 30 août 2025 /CNW/ - Le 30 août 2025, à 14 h 09, le Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81, a signalé que Tyrrel Bigchild s'est évadé pendant une permission de sortie avec escorte à Edmonton, AB.
Native Counselling Services of Alberta a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.
