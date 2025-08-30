Tyrrel Bigchild, âgé de 21 ans, mesure 173 cm (5 pi 8 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a le teint pâle, les yeux brun et les cheveux brun et de multiples tatouages, dont:

« RESPECT » sur son bras droit supérieur

une Faucheuse sur sa main droite

un symbole de l'infini sur son avant-bras droit

« LOYAUTÉ » sur sa main gauche

« THUG LIFE » sur son bras gauche

de petites vagues sur son cou

Le détenu purge actuellement une peine de deux ans et neuf mois pour vol qualifié (tous les autres), agression armée (x3) et non-respect d'un engagement (en liberté).

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Tyrrel Bigchild est prié de communiquer avec la police.

Le Service correctionnel Canada (SCC) et les Native Counselling Services of Alberta procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203