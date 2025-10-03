Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
03 oct, 2025, 12:43 ET
DRUMHELLER, AB, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le 1er octobre 2025, Wynden Bremner, un détenu de l'Établissement de Drumheller, est décédé sous notre garde.
Au moment du décès, le détenu avait 22 ans et purgeait, depuis le 17 octobre 2024, une peine de deux ans et un mois.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
Liens pertinents
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Établissement de Drumheller
Suivez-nous sur les médias sociaux
- Service correctionnel du Canada (Facebook)
- @servicecorrectionnelducanada (Instagram)
- @SCC_CSC_fr (X)
- @cscSCCfr (Youtube)
- Service correctionnel Canada (LinkedIn)
SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258
Partager cet article