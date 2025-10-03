DRUMHELLER, AB, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le 1er octobre 2025, Wynden Bremner, un détenu de l'Établissement de Drumheller, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 22 ans et purgeait, depuis le 17 octobre 2024, une peine de deux ans et un mois.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

