Le 13 septembre 2025, lors du dénombrement de 21 h 30, le personnel du Pénitencier de la Saskatchewan, un établissement fédéral à niveaux multiples de sécurité, a découvert que Donald Buchanan manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le Service de police de Prince Albert et le détachement de Prince Albert de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Donald Buchanan, âgé de 28 ans, mesure 188 cm (6 pi 2 po) et pèse 75 kg (166 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns et et de multiples tatouages, dont:

Bras droit - carpe koï

Poignet droit - « Trans Canada »

» Haut du bras droit - Croix avec une lame de rasoir

Bras droit - « YXE », un avion et un personnage de dessin animé

Le détenu purge actuellement une peine de deux ans pour possession de substances de l'annexe I/II en vue d'en faire le trafic, possession de biens obtenus par le crime - plus de 5 000 $, possession d'une arme contraire à une ordonnance d'interdiction et possession d'une arme prohibée sachant qu'elle n'est pas autorisée.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Donald Buchanan est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203