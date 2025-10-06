STONY MOUNTAIN, MB, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le 1er octobre 2025, Kyle Harper, un détenu de l'Établissement de Stony Mountain est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 27 ans et purgeait, depuis le 18 septembre 2025, une peine d'une durée indéterminée.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258