Évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse - Avis public - Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation à l'évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse. L'AEIC dirige l'évaluation en collaboration avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Ressources naturelles Canada et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière.

Une aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux activités liées à l'évaluation régionale, notamment la préparation à celle-ci, ainsi que l'examen et la formulation de commentaires sur le rapport provisoire.

Les demandes reçues d'ici le 7 août 2026 seront prises en compte.

Pour plus d'informations sur le programme d'aide financière aux participants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil d'évaluation régionale sur le site Web du Registre, numéro de référence 90228, et cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails de l'évaluation régionale sont également disponibles sur la page d'accueil.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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