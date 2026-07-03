Projet aurifère Upper - Beaver Avis public - Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation à l'évaluation d'impact du projet aurifère Upper Beaver, situé à 19 kilomètres à l'est de Kirkland Lake, en Ontario.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes du processus d'évaluation d'impact. Les prochaines étapes comprennent l'examen et la formulation de commentaires sur le résumé de l'étude d'impact du promoteur ainsi que la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact de l'AEIC et des conditions potentielles.

Les demandes reçues d'ici le 3 août 2026 seront prises en compte.

Pour plus d'informations sur le programme d'aide financière aux participants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre, numéro de référence 82960, et cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails du projet sont également disponibles sur la page d'accueil du projet.

Pour la prochaine étape, l'AEIC annoncera le début de la période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact du promoteur lorsqu'il sera disponible.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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