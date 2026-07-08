Début de l'évaluation régionale pour le potentiel forage exploratoire dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de faire progresser les évaluations régionales dans l'ensemble du pays tout en intégrant ses programmes économiques et relatifs à la nature. Ces évaluations contribueront à la prise en temps opportun de décisions en matière de développement tout en protégeant l'environnement.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada publie aujourd'hui la version définitive du mandat de l'évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, qui va maintenant de l'avant. Le mandat a été élaboré en consultation avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Ressources naturelles Canada (RNCan) et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière (RCNEEE), et en tenant compte des commentaires reçus des peuples autochtones et du public. Le mandat décrit les buts, les objectifs, la portée et les résultats escomptés de l'évaluation. Il est attendu que l'évaluation sera terminée au cours du deuxième semestre de 2026.

Cette évaluation régionale permettra de mieux comprendre les effets potentiels d'éventuels projets de forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier dans la région, simplifiera le processus décisionnel réglementaire et fera respecter les protections environnementales. Les résultats contribueront à garantir l'efficacité des évaluations futures tout en offrant une prévisibilité et une certitude accrues aux promoteurs, aux intervenants et à la population canadienne.

Citations

« En cette période d'incertitude mondiale, le Canada doit tirer le meilleur parti de ses avantages énergétiques. Cette évaluation régionale contribuera à la simplification des futures évaluations de projets, offrira aux investisseurs une certitude accrue et appuiera une exploration extracôtière pétrolière et gazière responsable en Nouvelle-Écosse. La réduction des chevauchements et l'amélioration de la prévisibilité des processus d'évaluation renforcent la sécurité énergétique du Canada, soutiennent de bons emplois et contribuent à faire en sorte que l'énergie canadienne puisse contribuer à la croissance économique au pays et à la stabilité énergétique à l'étranger. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette évaluation régionale fournira les connaissances et la compréhension qu'il nous faut pour la prise de décisions éclairées et responsables à long terme qui protègeront l'environnement et feront respecter les droits des peuples autochtones, tout en contribuant au développement des possibilités économiques de la Nouvelle-Écosse. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le retour en zone extracôtière pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz fera croître notre économie et augmentera le nombre de possibilités offertes à la population néo-écossaise, y compris des emplois bien rémunérés, une sécurité énergétique renforcée et une augmentation des revenus pouvant servir à payer les soins de santé, l'éducation et d'autres avantages pour les collectivités. Nous sommes reconnaissants envers les membres de la population néo-écossaise mobilisés, dont la rétroaction a contribué à façonner un cadre d'évaluation régionale complet et efficace qui soutiendra un développement extracôtier sûr et responsable. »

- L'honorable Marco MacLeod, ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« À titre de responsable indépendant et d'organisme de réglementation du cycle de vie pour le développement de l'énergie extracôtière dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, cette évaluation régionale appuie le mandat de la RCNEEE en matière de développement respectueux de l'environnement de l'énergie extracôtière tout au long de son cycle de vie. Les résultats escomptés devraient améliorer l'efficacité et l'efficience des évaluations propres aux projets et du processus d'autorisation réglementaire de la RCNEEE pour les futurs projets de forage exploratoire extracôtier proposés dans la zone d'étude de l'évaluation régionale. »

- Christine Bonnell-Eisnor, présidente-directrice générale, Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière

Faits en bref

Il s'agit de la première évaluation régionale depuis que la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature a lancé Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature , qui énonce un engagement d'utiliser les évaluations régionales comme outil pour bien bâtir le Canada.

, qui énonce un engagement d'utiliser les évaluations régionales comme outil pour bien bâtir le Canada. Il s'agit de la deuxième évaluation régionale menée en Nouvelle-Écosse. La première est l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse, qui a été achevée en 2025.

Achevée en 2020, l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador améliore l'efficacité et l'efficience des évaluations environnementales fédérales pour le forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier. Elle appuie une solide protection de l'environnement tout en augmentant la prévisibilité et la rapidité du processus réglementaire pour les futurs projets de forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier et leurs investisseurs. L'évaluation régionale annoncée aujourd'hui s'appuiera sur les connaissances acquises lors de cette évaluation régionale précédente et de celle sur l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière.

L'aide financière à l'appui de la participation des peuples autochtones et du public à l'évaluation régionale sera annoncée sous peu.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]