Gouvernement du Canada : Le projet aurifère Springpole n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déterminé que le projet aurifère Springpole, en Ontario, n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012]. Cette décision a été éclairée par le rapport d'évaluation environnementale du projet.

Ce projet, qui comprend une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et une usine métallurgique sur place à 110 kilomètres au nord-est de Red Lake, en Ontario, devrait générer des milliers d'emplois directs et indirects et représente un investissement en capital de 957,7 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les projets miniers comme celui-ci aillent de l'avant d'une manière durable et respectueuse de l'environnement et des droits des Autochtones.

Au total, six communautés autochtones ont participé activement au processus fédéral d'évaluation environnementale. Leurs contributions comprenaient des études et des évaluations menées par les Autochtones qui ont éclairé la décision du gouvernement du Canada. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a fourni un soutien afin de permettre la réalisation de ces travaux, et les savoirs autochtones ont été intégrés aux données scientifiques tout au long du processus d'évaluation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les communautés autochtones de manière à promouvoir la réconciliation, à respecter les droits et les cultures des peuples autochtones et à assurer l'inclusion du savoir autochtone dans les évaluations.

La déclaration de décision publiée aujourd'hui établit des conditions juridiquement contraignantes auxquelles First Mining Gold Corp., en tant que promoteur, doit se conformer pendant toute la durée du projet. Ces conditions comprennent des mesures visant à réduire les effets environnementaux sur les peuples autochtones qui vivent dans la région et en utilisent les ressources et à réduire les répercussions sur leur santé et leurs conditions socioéconomiques, leur patrimoine physique et culturel et leur utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Ces mesures visent également à réduire les effets sur les poissons et leur habitat, le territoire domanial et les oiseaux migrateurs. Par exemple, le promoteur sera tenu de gérer la qualité des effluents et des eaux de surface afin de protéger les poissons, leur habitat et l'eau potable, de procéder à la remise en état progressive des terres et de réduire au minimum les émissions de poussière et de contaminants atmosphériques.

Le gouvernement du Canada remercie tous les intervenants pour leurs commentaires au cours du processus d'évaluation environnementale, ainsi que les divers experts ayant participé pour leurs avis scientifiques solides. Il incombe néanmoins au promoteur d'obtenir toutes les autorisations et tous les permis nécessaires.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à bâtir une économie forte et résiliente tout en protégeant l'environnement et en promouvant la réconciliation avec les peuples autochtones. Le projet aurifère Springpole montre comment les grands projets peuvent aller de l'avant de manière responsable, en s'appuyant sur la science, le savoir autochtone et des consultations significatives. Grâce à la mise en place de conditions solides et juridiquement contraignantes pour protéger l'environnement et les droits des Autochtones, ce projet peut contribuer à la création de bons emplois, à la croissance économique et au développement durable pour la population canadienne. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le Canada possède les minéraux que le monde recherche, et nous agissons avec célérité, ampleur et détermination pour les faire passer du gisement au marché. Le projet aurifère Springpole, d'une valeur de près d'un milliard de dollars en investissement en capital, crée des possibilités économiques fantastiques et des milliers d'emplois dont la population du Canada et de l'Ontario a besoin. C'est ce type d'investissement et de progrès qui rend notre économie plus résiliente. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

Faits en bref

Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada, Transports Canada et Ressources naturelles Canada ont fourni des avis scientifiques et de l'expertise technique au cours de l'évaluation. L'AEIC a également travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour coordonner, dans la mesure du possible, les processus d'évaluation environnementale fédéraux et provinciaux, notamment par l'échange d'information.

Selon les conditions juridiquement contraignantes, le promoteur doit, avant la construction et en consultation avec les communautés autochtones concernées, établir et maintenir en place un ou des comités environnementaux autochtones. Ces comités favoriseront la collaboration continue en matière de gestion et de surveillance de l'environnement, y compris la surveillance globale de l'eau, les mesures d'atténuation des effets sur le caribou, l'intégration du savoir autochtone dans les programmes de surveillance et la participation des observateurs autochtones aux activités de surveillance et de suivi, en veillant à ce que les communautés autochtones participent activement à la protection de leurs territoires traditionnels.

Les investisseurs montrent des signes de confiance accrue envers le Canada, et le Canada passe à l'action. Cette annonce marque le 14e projet à recevoir une décision finale cette année, à l'appui de nouveaux investissements de plusieurs milliards de dollars dans le développement responsable partout au Canada.

Liens connexes

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]