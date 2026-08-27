Étude IBM : à mesure que l'IA transforme le sport, les amateurs canadiens en attendent davantage de leur expérience sportive.

Les amateurs veulent des résumés plus rapides, des expériences plus personnalisées et des façons plus simples de suivre leurs sports, équipes et joueurs préférés

68 % des amateurs de sport canadiens sondés voient de la valeur dans les fonctionnalités sportives propulsées par l'IA

des amateurs de sport canadiens sondés voient de la valeur dans les fonctionnalités sportives propulsées par l'IA 44 % affirment que la gestion de multiples abonnements sportifs est frustrante

affirment que la gestion de multiples abonnements sportifs est frustrante 54 % souhaitent des résumés d'événements plus rapides

souhaitent des résumés d'événements plus rapides 52 % veulent un meilleur accès à leurs joueurs et équipes préférés

MARKHAM, ON, le 27 août 2026 /CNW/ -- Les amateurs de sport canadiens adoptent les fonctionnalités propulsées par l'IA, les plateformes de diffusion en continu et les applications sportives, selon les résultats d'un nouveau sondage en ligne commandé par IBM (NYSE : IBM). Alors que la technologie occupe une place de plus en plus importante dans l'expérience des amateurs de sport, ceux-ci revoient leurs attentes à la hausse et demandent un accès plus rapide à l'information, des expériences plus personnalisées et des façons plus simples de suivre les sports, équipes et joueurs qui les intéressent. Pour les organisations sportives, les diffuseurs et les marques, les résultats démontrent un changement clair : les amateurs accordent de plus en plus d'importance à l'expérience entourant le match, et pas seulement à l'action sur le terrain.

Une nouvelle étude d’IBM révèle que les amateurs de sports canadiens ont des attentes de plus en plus élevées à l’égard de l’expérience offerte aux partisans, alors que l’IA, la diffusion en continu et les plateformes numériques transforment leur façon de vivre le sport.

Le rapport IBM Sports Intelligence (en anglais seulement), réalisé par Morning Consult et fondé sur les réponses de 20 589 amateurs de sport dans 12 pays, dont 2 047 au Canada, réponses de 20 589 amateurs de sport dans 12 pays, dont 2 047 au Canada, révèle que les habitudes de consommation des Canadiens continuent d'évoluer. La télévision traditionnelle demeure la plateforme la plus utilisée par les répondants canadiens pour regarder des événements sportifs en direct, à 37 % en 2026, tandis que les services de diffusion en continu par abonnement ont progressé à 24 %, comparativement à 20 % en 2025. Les plateformes de médias sociaux ont également gagné du terrain comme destination de visionnement, passant de 8 % à 11 %. Parmi les répondants canadiens qui choisissent les plateformes numériques plutôt que la diffusion traditionnelle, 46 % citent la commodité comme principale raison.

« L'IA et les technologies numériques transforment la façon dont les amateurs vivent le sport, a déclaré Deb Pimentel, présidente d'IBM Canada. Les amateurs recherchent des expériences qui les rapprochent de l'action, leur donnent un accès plus rapide à l'information et leur permettent d'interagir de façon plus personnelle. Les organisations qui répondront à ces attentes renforceront l'engagement et la fidélité des amateurs. »

Les amateurs canadiens veulent des fonctionnalités d'IA qui améliorent l'expérience

Les répondants canadiens manifestent le plus d'intérêt envers les fonctionnalités d'IA qui apportent une valeur concrète pendant l'expérience de visionnement. Les statistiques et prédictions en temps réel arrivent au premier rang des fonctionnalités d'IA jugées les plus utiles par les répondants canadiens (27 %), suivies du contenu personnalisé selon leurs intérêts (21 %). Ils ont également indiqué vouloir du contenu sportif généré par l'IA auquel ils peuvent se fier. Plus de la moitié des répondants (51 %) indiquent que l'exactitude est un facteur clé de confiance, tandis que 46 % privilégient l'exactitude à la rapidité.

Dans l'ensemble, 68 % des répondants canadiens voient de la valeur dans les fonctionnalités sportives propulsées par l'IA, et 75 % estiment qu'au moins une fonctionnalité d'IA pourrait améliorer l'expérience sportive au cours des deux ou trois prochaines années.

Au-delà de l'IA, les amateurs canadiens recherchent des expériences qui leur permettent de suivre le sport plus facilement et de rester connectés aux équipes et aux joueurs qui les intéressent. Plus de la moitié souhaitent obtenir des résumés d'événements plus rapidement (54 %), un meilleur accès à leurs équipes et joueurs préférés (52 %), ainsi que des expériences plus personnalisées (51 %).

En regardant vers l'avenir, 31 % des répondants canadiens ont identifié la traduction en temps réel pour les événements sportifs internationaux comme une fonction susceptible d'améliorer l'expérience de visionnement au cours des deux ou trois prochaines années, tandis que 27 % ont choisi les résumés et sommaires générés par l'IA.

Les résultats suggèrent que les amateurs canadiens recherchent des technologies qui leur permettent d'accéder plus rapidement à l'information, de suivre davantage l'action et de personnaliser leur façon d'interagir avec le sport.

« Il n'y a pas si longtemps, les amateurs regardaient le match, consultaient le pointage et visionnaient les faits saillants plus tard, a ajouté Mme Pimentel. Aujourd'hui, ils peuvent regarder des événements en direct en diffusion continue, accéder à des statistiques en temps réel, suivre les joueurs sur les médias sociaux et obtenir du contenu personnalisé où qu'ils soient. Notre étude montre que ces nouvelles possibilités font évoluer les attentes. Les amateurs veulent un accès plus rapide à l'information, des expériences plus personnalisées et des façons plus simples de rester connectés aux sports, aux équipes et aux joueurs qui leur tiennent à cœur. »

Les amateurs veulent des façons plus simples de suivre le sport

L'étude a révélé que les répondants canadiens éprouvent de la frustration face à des expériences de visionnement fragmentées. Quarante-quatre pour cent des répondants canadiens affirment qu'il est frustrant de gérer plusieurs abonnements pour regarder les sports qui les intéressent.

Parallèlement, de nombreux amateurs recherchent des expériences plus simples et intégrées. Plus du tiers (36 %) des répondants canadiens ont indiqué qu'ils seraient susceptibles de télécharger une application sportive unique et centralisée regroupant au même endroit la diffusion en continu d'événements en direct, les pointages, les statistiques et du contenu connexe.

Les répondants canadiens utilisent déjà les plateformes sportives numériques : 65 % d'entre eux déclarent utiliser des applications sportives aujourd'hui, comparativement à 63 % en 2025.

L'expérience des amateurs dépasse désormais largement l'événement en direct. Vingt-trois pour cent des répondants canadiens affirment que les médias sociaux sont leur moyen privilégié pour interagir avec d'autres amateurs de sport, comparativement à 18 % qui préfèrent les interactions en personne lors d'événements sportifs et à 7 % qui privilégient les applications sportives.

Pour consulter l'étude complète : https://newsroom.ibm.com/image/IBM+Sports+Intelligence+Report+August+2026.pdf (en anglais seulement)

Méthodologie

IBM a mandaté Morning Consult pour réaliser un sondage en ligne en juin 2026 auprès de 20 589 amateurs de sport âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Inde, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Mexique et au Brésil. L'échantillon canadien comprenait 2 047 répondants. Pour être admissibles au sondage, les répondants devaient se considérer au minimum comme des amateurs de sport occasionnels et suivre au moins l'un des sports suivants : le soccer, le cricket, le tennis, le basketball, le baseball, le rugby, le golf, le football américain, la Formule 1, l'athlétisme, la natation ou les Jeux olympiques.

Les résultats de l'échantillon canadien présentent une marge d'erreur d'environ ± 2 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %. Les répondants provenaient d'un panel en ligne non probabiliste et s'identifiaient eux-mêmes comme amateurs de sport. Les résultats sont représentatifs des répondants au sondage uniquement et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des amateurs de sport canadiens ni de la population canadienne en général.

Renseignements pour les médias

Lorraine Baldwin

Communications IBM Canada

[email protected]

SOURCE IBM