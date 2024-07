MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Les Montréalais ont une perception globale très positive et un sentiment général à propos du développement touristique se situant au-dessus de la moyenne des autres villes, selon les récents résultats de l'Étude de la perception du tourisme par les résidents révélés aujourd'hui par Tourisme Montréal. L'enquête confirme l'ADN d'accueil des citoyens de la métropole et leur désir de participer à son essor touristique.

Basé sur le modèle du Resident Sentiment Index d'ONU Tourisme, le coup de sonde annuelle a pour objectifs d'entendre les habitants de la ville afin de les intégrer de manière harmonieuse à la stratégie de développement touristique. Pour ce faire, Montréal a été comparée à 13 villes au Canada et dans le monde, soit Barcelone, Berlin, Bordeaux, Chicago, Copenhague, Londres, Lyon, Paris, Philadelphie, Québec, Toronto, Vancouver et Washington. Au total, la perception de l'impact du tourisme sur une trentaine d'indicateurs a été mesurée dans chaque ville, dont l'économie locale, la protection de l'environnement, la propreté, l'ambiance et les infrastructures. À Montréal, les habitants d'une quinzaine de quartiers ont été questionnés, dont ceux de Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Verdun, Outremont et Montréal-Ouest.

Pour une deuxième année consécutive, les Montréalais se sont montrés plus favorables à l'accueil des visiteurs que leurs alter ego des autres villes sondées. En effet, tous les indicateurs clés atteignent des niveaux plus élevés à Montréal qu'ailleurs. Plus précisément, on note dans la métropole un sentiment à l'égard du tourisme 5 % supérieur à la moyenne, un soutien à la croissance du tourisme 7 % plus élevé ainsi qu'un sentiment de considération des citoyens de la part de l'industrie touristique 10 % plus haut que dans les autres villes sondées. À l'opposé, le sentiment de tourismophobie demeure toujours très bas à Montréal, touchant un faible 4 %, soit 1 % inférieur à la moyenne des autres villes étudiées.

« Les résidents sont le visage de notre destination, nous sommes donc ravis que Montréal présente un bilan général positif et au-dessus des normes du Resident Sentiment Index cette année encore, partage Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. L'impact durable du tourisme sur la qualité de vie des habitants est l'un des facteurs principaux de notre stratégie de destination harmonieuse, il est donc important pour nous de continuer à prendre le pouls des citoyens et qu'ils sachent qu'ils sont entendus et qu'ils font partie de la démarche. »

Faits saillants à propos de l'Étude sur la perception du tourisme par les résidents de Montréal

Le soutien à la croissance du tourisme est encore très élevé, à 71 %, plaçant Montréal 7 points au-dessus de la moyenne;

La tourismophobie reste très basse à Montréal, à 4 %, soit 1 % en deçà de la moyenne;

84 % des résidents sondés se disent fiers d'accueillir des visiteurs à Montréal;

74 % des résidents sondés pensent que le développement touristique a un impact positif sur l'offre d'activités culturelles et de loisirs;

75 % des habitants des quartiers très fréquentés par les visiteurs s'identifient comme des ambassadeurs du tourisme;

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

