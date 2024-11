WINNIPEG, MB, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement fédéral de 4,2 millions de dollars, on réaménagera un centre communautaire géré par le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, un organisme de ressources communautaires dirigé par des Autochtones à Winnipeg, afin d'en faire le premier centre d'aide aux familles dirigé par des Autochtones au Manitoba.

Ce projet bénéficie également d'un financement de 300 000 $ annoncé précédemment par le gouvernement du Manitoba, ainsi que de contributions supplémentaires provenant d'autres partenaires, dont 800 000 $ de Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Incorporated.

Cet investissement a été annoncé par le ministre Vandal et par Tammy Christensen, directrice générale de Ma Mawi Wi Chi Itata Centre.

Situé au cœur du quartier Elmwood de Winnipeg, le centre d'aide aux familles Larsen sera le premier établissement autochtone de ce type au Manitoba. Il offrira aux membres de la communauté environnante une halte-accueil où ils pourront bénéficier d'un éventail de ressources familiales tenant compte des traumatismes et adaptées à la culture, des services de soutien intégrés, ainsi que des programmes visant à favoriser l'épanouissement des enfants et des familles.

Le financement fédéral servira à rénover un bâtiment communautaire afin de créer un centre d'aide aux familles. Les travaux consisteront à agrandir l'espace, ainsi qu'à le rendre plus sûr, plus écoénergétique et plus accessible.

« Les infrastructures communautaires permettent de créer des quartiers forts. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de créer un lieu accessible et écoénergétique où les membres de la communauté autochtone de Winnipeg pourront se réunir, apprendre et renforcer leurs relations. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette initiative, qui s'appuie sur le formidable travail accompli au cours des 40 dernières années, constitue une étape naturelle pour le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, qui souhaite étendre ses services à la communauté d'Elmwood. Le centre d'aide Larsen permettra aux familles d'avoir accès aux ressources nécessaires et à des services complets qui les aideront à rester unies. »

Tammy Christensen, directrice générale de Ma Mawi Wi Chi itata Centre Inc.

Le gouvernement fédéral investit 4 270 324 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement du Manitoba a déjà annoncé qu'il allouait 300 000 $ au projet, et les autres partenaires financiers, dont Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Incorporated, fournissent 800 000 $.

a déjà annoncé qu'il allouait 300 000 $ au projet, et les autres partenaires financiers, dont Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Incorporated, fournissent 800 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre est un centre de ressources familiales axé sur la force et les valeurs qui offre plus de 50 programmes communautaires à 17 endroits à Winnipeg et à deux endroits en milieu rural au Manitoba .

et à deux endroits en milieu rural au . Établi en 1984, l'organisme Ma Mawi Wi Chi Itata est un chef de file parmi les fournisseurs de services communautaires à Winnipeg . Il compte plus de 40 ans d'expérience de travail avec les familles autochtones.

. Il compte plus de 40 ans d'expérience de travail avec les familles autochtones. Depuis 2020, le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre ( Ma Mawi ) offre ses services à partir du centre communautaire situé au 575 Larsen.

) offre ses services à partir du centre communautaire situé au 575 Larsen. Depuis 2022, Ma Mawi se sert du site comme halte-accueil et centre de ressources pour les membres de la communauté. Les programmes qui y sont actuellement offerts comprennent des repas, de l'aide alimentaire d'urgence, des groupes de couture, des groupes de parents et un programme de repas familiaux.

Le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre collabore avec l'architecte autochtone Micheal Robertson et Cibinel Architecture Ltd. pour rénover le bâtiment existant.

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Scott Fitzgerald, Adjoint principal de direction, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc., 204-794-1612, Courriel: [email protected]