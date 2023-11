MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La gastronomie montréalaise est à l'honneur grâce à MTLàTABLE et ses quatre formules « table d'hôte » à prix doux, soit à 38 $, à 53 $, à 68 $ et à 83 $ pour un repas de trois ou de quatre services qui démarre dès demain, et ce, jusqu'au 19 novembre 2023. L'événement se déroule à travers plus de 135 tables de la métropole alliant une variété de nouveaux restaurants à découvrir et de grands classiques à redécouvrir à travers plusieurs quartiers animés de la ville. Il y en aura pour tous les goûts, quelles que soient les préférences culinaires! Il est possible de faire des réservations ainsi que de consulter la liste de restaurants participants et leurs menus à l'adresse www.mtlatable.com . C'est un rendez-vous!

Depuis quelques années, la gastronomie montréalaise s'est taillée une place de choix dans les circuits touristiques québécois. Avec sa diversité culinaire, ses nouveaux établissements et la richesse des produits québécois, la capitale gastronomique sait comment attirer l'œil des visiteurs. Tourisme Montréal travaille d'ailleurs très fort pour positionner la gastronomie comme produit phare sur ses marchés prioritaires. L'Office montréalais de la gastronomie et l'événement MTLàTABLE s'inscrivent dans le désir de faire de la gastronomie montréalaise un pilier créatif et distinctif pour la destination. À leur demande, six soirées supplémentaires sont donc proposées, avec les mêmes quatre formules.

« Tourisme Montréal invite les gourmets du monde entier à participer à cette expérience culinaire montréalaise exceptionnelle, où la créativité des chefs d'ici et la passion de notre communauté alimentent une célébration de la gastronomie sans pareille. Profitez de cette opportunité pour savourer Montréal à chaque bouchée et découvrir les trésors cachés de notre ville. C'est une invitation à l'exploration, à la découverte et à la délectation, et nous sommes impatients de vous accueillir aux tables de MTLàTABLE. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À la rencontre des différents quartiers gastronomiques de Montréal

Une dizaine de quartiers sont représentés pour MTLàTABLE cette année, soit le Centre-ville, le Vieux-Montréal et Vieux-Port, Le Mont-Royal, Outremont et Westmount, Parc Jean-Drapeau, Plateau-Mont-Royal et Mile-End, Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve et Quartier Olympique, Petite Italie et Villeray, Le Village, Les Quartiers du Canal, Pôles des Rapides, Aéroport et Ouest de l'île et Ahuntsic et Nord de l'île. Dans chacun des restaurants participants, les gens de Montréal découvriront des menus représentatifs de la diversité qui fait la renommée gastronomique de la ville. Avec leurs menus « table d'hôte » spécialement élaborés pour l'événement, les chefs sauront charmer les adeptes du concept comme les personnes qui en sont à leur première expérience.

Menus à 38$

Une offre diversifiée à travers 24 adresses : Aqua E Farina, Aux Quartiers Belle Gueule, BEVO Bar + Pizzeria Bonheur d'occasion, Brasseur de Montréal, Chez Dévi, East Pan-asiatique, Fugazzi Pizza, Il Bazzali, La Casina, La Catrina Mile End, La Catrina Vieux-Port, La Toxica Montréal, Le Blind Pig, Le Mezz (Hôtel Cantlie), Le Tambour du Ste-Cath, L'Estaminet, Restaurant Kyomi, Restaurant Siam, Ristorante Quattro, Tsukuyomi Ramen Bishop, Tsukuyomi Ramen Bois-Franc, Venice MTL Vieux-Montréal et Satu Lagi.

Menus à 53$

Avec 60 restaurants aux quatre coins de la ville : Ăn Chơi Plaza, Antipode, Archway Verdun, Artigiani Pizzeria & Cucina, Babacool, Bar Tapas Taza Flores, Bar Waverly, Bistro Chez Roger, Bistrot La Fabrique, Bloom Sushi Quartier Des Spectacles, Bloom Sushi St-Paul, Brasserie Bernard, Brasserie Milton, Brasserie T ! Beau Mont, Cabotins, Café Le Petit Flore, Caribou gourmand, Cerise Café Buvette, Côba Sushi, Darna bistroquet, Fiorellino (Laurier), Fiorellino (Notre-Dame), Galaxie Brasserie, Greasy Spoon, Hang, Joséphine, La Bêtise, La Bêtise (Verdun), La Cale - pub zéro déchet, Le Marché Italien Le Richmond, Le Rose-Marie, Le Valois, Le Virunga, Le Wine Room par Pamika, Les Enfants Terribles (Bernard), Les Enfants Terribles (Île-des-Sœurs), Les Enfants Terribles Place Ville Marie, LOV McGill, Mesón, Mikado - Laurier, Osco!, Palomar, Perles et Paddock, Plein Sud, Restaurant ChuChai, Restaurant gaZette Montréal, Restaurant La Raclette, Restaurant La Rose des Sables, Restaurant Mignon (rue Notre-Dame O.), Restaurant Mignon (rue St-Paul O.), Restaurant Rita, Restaurant ZinZin, Rose Ross, Santos Tapeo Bar à Tapas, Umami Ramen & Izakaya, Vandale, Vieux-Port Steakhouse, Buvette des lumières et Kwizin.

Menus à 68$

Une superbe variété de menus à découvrir travers 43 restaurants : Aldea MTL, Alexandre et fils, Bagatelle Bistro, Bistro Tendresse, Bonaparte, Brasserie 701, Chez Lévêque, Chez Victoire, Gaspar, Gaston, Ibérica, IBERICOS Taverne à tapas espagnoles, Jacopo, JAJA, Kitchen Galerie, Kyo Bar Japonais, L'Auberge Saint-Gabriel, Le Boulevardier, Le Butterfly, Le Farsides, Les Canailles, Les Cavistes Restaurant Bar à vin, Maggie Oakes, Magnolia, Méchant Boeuf Bar-Brasserie, Modavie, Monème, Nikkei MTL, Pincette - Bar à homard, Restaurant bar le Kube, Restaurant Bivouac, Restaurant de l'ITHQ, Restaurant H3, Restaurant Kamúy, Restaurant Le Polisson, Restaurant Le Square, Restaurant Leméac, Restaurant Sauvage, Restaurant Tbsp., Saiko Bistrot Izakaya, Stanley, Trattoria Gio et Monsieur B.

Menus à 83$

Des menus table d'hôte à s'en lécher les doigts parmi ces 17 restaurants : Bistro La Franquette, Chez Delmo, Garde Côte, Ichigo Ichie Izakaya, Lawrence, Le St-Urbain, Lloyd, Loam Restaurant, Portus360, Ratafia, Renoir, Europea menu spécial présenté par Beaver Hall, Restaurant La Chronique, Sabrosa, Seasalt, Terrasse William Gray et Croisières AML.

MTLàTABLE est fier de pouvoir compter sur l'appui d'un partenaire qui a autant la gastronomie à cœur.

« Chez American Express, nous sommes passionnés par le soutien aux produits locaux et par la possibilité d'offrir à nos titulaires de carte des expériences inoubliables. En tant que partenaire présentateur de MTLàTABLE, nous célébrons l'industrie gastronomique renommée de Montréal et adoucissons l'offre de nos titulaires de carte grâce à une offre Amex spéciale disponible ".

- Gerardo Welter, Vice-président marketing American Express Canada

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 3 au 19 novembre, la 11e édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe de 38 $, 53 $, 68 $ ou 83 $ dans 135 restaurants. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site Web www.mtlatable.com . MTLàTABLE tient à remercier son Partenaire présentateur American Express, son partenaire média La Presse, ses partenaires MAPAQ et Sysco., ainsi qu'Aliments du Québec, Casino de Montréal de Loto-Québec et l'Association Restauration Québec.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org .

