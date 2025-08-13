GATINEAU, QC, le 13 août 2025 /CNW/ -

Élections Canada a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation de l'élection partielle fédérale en cours dans Battle River-Crowfoot ( Alberta ).

Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 8 août, le samedi 9 août, le dimanche 10 août et le lundi 11 août, de 9 h à 21 h.

Selon les données préliminaires, quelque 14 454 électeurs ont voté par anticipation à cette élection partielle.

Ces données sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

