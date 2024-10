TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Vous cherchez une option riche en protéines à savourer au déjeuner ou comme collation d'après-midi? Tim Hortons lance ses nouvelles mini-omelettes quatre fromages à la texture parfaitement légère et moelleuse. Elles sont préparées avec un délicieux mélange de deux types de cheddar, de gouda et de mozzarella.

Les mini-omelettes de Tim Hortons sont vendues en paire et servies chaudes. Vous pouvez commander deux mini-omelettes de la même variété, ou choisir deux variétés différentes (qui incluent aussi les saveurs épinards et blancs d'œufs, et bacon et fromage).

Essayez les nouvelles mini-omelettes quatre fromages de Tim Hortons, une option riche en protéines à savourer au déjeuner ou comme collation d’après-midi (Groupe CNW/Tim Hortons)

Une paire de mini-omelettes quatre fromages contient 15 grammes de protéines, tout comme une paire de mini-omelettes bacon et fromage. Deux mini-omelettes épinards et blancs d'œufs contiennent 13 grammes de protéines.

« Nous avons lancé les mini-omelettes plus tôt cette année et elles sont vite devenues très populaires chez les invités à la recherche d'un déjeuner à la fois savoureux et riche en protéines! » a déclaré Carolina Berti, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis d'offrir la nouvelle variété quatre fromages, idéale pour les fringales d'après‑midi. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

