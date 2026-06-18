Essayez le menu estival de Tim(MD) : sandwich au poulet croustillant et NOUVEAUX RafraîchiTim(MD) givrés éclatants, en plus des offres alléchantes sur les boissons froides

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - Tim Hortons ajoute une délicieuse nouvelle boisson pétillante et une touche croustillante au dîner et au souper.

Un sandwich au poulet croustillant fait son retour chez Tim, et il est plus savoureux que jamais! Le sandwich au poulet croustillant est une option irrésistible pour le dîner et le souper chez TimMD, avec une galette croustillante faite à 100 % de poitrine de poulet assaisonnée, des tomates, de la laitue et de la mayonnaise, sur un petit pain moelleux aux pommes de terre.

Essayez le menu estival de TimMD : sandwich au poulet croustillant et NOUVEAUX RafraîchiTimMD givrés éclatants, en plus des offres alléchantes sur les boissons froides Essayez le menu estival de TimMD : sandwich au poulet croustillant et NOUVEAUX RafraîchiTimMD givrés éclatants, en plus des offres alléchantes sur les boissons froides

Tim Hortons ajoute également une toute nouvelle dimension pétillante et rafraîchissante à ses boissons grâce à sa dernière innovation dans la populaire gamme des RafraîchiTimMD givrés : les RafraîchiTimMD givrés éclatants. Ces boissons uniques explosent de bonbons pétillants qui sont mélangés à la préparation et ajoutés à la garniture, créant une expérience sensorielle dans cette boisson rafraîchissante, glacée et crémeuse. Les RafraîchiTimMD givrés éclatants sont offerts dans cinq formidables saveurs fruitées.

L'engagement de Tim Hortons à offrir un excellent rapport qualité-prix signifie que les invités pourront profiter davantage de leurs produits préférés cet été, en commençant par le cappuccino glacéMC original, offert en format moyen à 2 pour 6 $ les lundis*. De plus, tous les jours de 14 h à 20 h, les invités peuvent déguster un latté glacé ou un café infusé à froid aromatisé format moyen pour 3 $ grâce aux heures festives.

« Chez Tim Hortons, l'été a toujours été synonyme de partage de moments privilégiés avec les amis et la famille, que ce soit en s'arrêtant pour casser la croûte lors d'un voyage en voiture, en savourant un cappuccino glacéMC lors d'une promenade avec un ami ou en se prélassant avec des boissons froides et des TimbitsMD à la plage ou au parc », déclare Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Cet été, nous rendons ces moments encore plus agréables grâce à de nouveaux produits irrésistibles et à de délicieuses nouvelles boissons à un incroyable rapport qualité-prix au quotidien. »

* Pour une durée limitée dans les restaurants participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks. Consultez l'appli TimMD ou le www.timhortons.ca pour en savoir plus.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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