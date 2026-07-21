Le Jour des camps(MC) de Tim Hortons® a permis d'amasser 12,7 M$ pour les Camps de la Fondation Tim Hortons afin d'aider des jeunes issus de milieux défavorisés à réaliser leur plein potentiel

TORONTO, July 21, 2026 /CNW/ -- Merci, Canada! Tim Hortons est fière d'annoncer que 12,7 millions de dollars ont été recueillis pour les Camps de la Fondation Tim Hortons durant la campagne du Jour des camps cette année.

En recueillant plus de 287,7 millions de dollars depuis la création du Jour des camps, Tim Hortons a pu offrir à près de 350 000 jeunes l'expérience des Camps Tim dans le cadre de programmes pluriannuels pour qu'ils puissent développer confiance et résilience, ainsi que d'autres compétences essentielles.

Le Jour des camps de Tim Hortons a permis d’amasser 12,7 M$ pour les Camps de la Fondation Tim Hortons afin d’aider des jeunes issus de milieux défavorisés à réaliser leur plein potentiel.

« Une fois de plus, les invités et les propriétaires de restaurants Tim Hortons ont uni leurs forces de façon admirable pour le Jour des camps », déclare Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Chaque café chaud et chaque TimGlacéMC acheté le 15 juillet est un investissement direct dans l'avenir d'un jeune, et je suis fier de ce que nos communautés ont accompli ensemble cette année. »

Chaque année durant le Jour des camps, les propriétaires de restaurants Tim Hortons versent aux Camps de la Fondation Tim Hortons la totalité des recettes provenant du café chaud, du TimGlacéMC, des bracelets et du beigne du Jour des camps, des badges de don et des autres initiatives uniques qu'ils organisent pour amasser des fonds.

« Le Jour des camps est un merveilleux rappel de l'incidence positive que peuvent avoir des communautés qui s'unissent dans le but commun de bâtir un avenir meilleur pour nos jeunes. Les résultats de cette année représentent bien plus que les sommes amassées » Caroline Barham, présidente du conseil d'administration des Camps de la Fondation Tim Hortons et fière franchisée Tim Hortons « Ils représentent des milliers d'actes de bonté et un engagement à soutenir les jeunes dans le développement de leur confiance en soi, de leur indépendance et des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire du Jour des camps 2026 une véritable réussite! »

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'appuyer les Camps Tim Hortons pendant l'année, consultez le campstimhortons.com.

À PROPOS DES CAMPS DE LA FONDATION TIM HORTONS

Les Camps de la Fondation Tim Hortons est un organisme à but non lucratif fondé en 1974 par Ron Joyce en l'honneur de son regretté ami, Tim Horton. Depuis plus de 50 ans, les programmes des Camps Tim jouent un rôle clé dans le développement des jeunes, aidant les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour se bâtir un avenir meilleur. Grâce aux expériences vécues aux camps et en classe, les jeunes développent leur résilience, leur leadership et leur sens des responsabilités, ce qui leur permet de s'épanouir à l'école, au travail et dans la vie. Partout en Amérique du Nord, les Camps Tim ont fait vivre des expériences transformatrices à près de 350 000 jeunes, sans frais pour eux ni pour leur famille. Tout cela est possible grâce à la générosité des franchisés, des invités, des partenaires commerciaux, des donateurs et des partenaires de la communauté de Tim Hortons.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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