TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Tim Hortons a le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de boissons glacées et chaudes au matcha préparées à la main avec du matcha de haute qualité, 100 % pur et authentique dans les restaurants Tim de l'ensemble du Canada.

Le matcha utilisé chez Tim est fait à partir de feuilles de thé vert de haute qualité cultivées à l'ombre, cueillies, séchées, puis doublement moulues en une fine poudre pour offrir une saveur de matcha fraîche et caractéristique ainsi qu'une couleur verte éclatante.

Tim Hortons lance une nouvelle gamme de boissons au matcha préparées à la main avec du matcha de haute qualité, 100 % pur et authentique

La gamme de boissons au matcha de Tim Hortons comprend les produits suivants :

Matcha latte glacé à la vanille avec mousse froide

Matcha latte glacé original

Matcha latte glacé non sucré

Matcha latte chaud à la vanille

Matcha latte chaud

« Nous sommes fiers de proposer une expérience matcha de haute qualité aux invités Tim partout au Canada. Nous avons sélectionné du matcha 100 % pur, doublement moulu à basse température, afin d'offrir un matcha authentique et délicieux pour nos boissons glacées et chaudes », a déclaré Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Notre gamme de boisson au matcha est conçue pour ravir aussi bien les amateurs de matcha de longue date que les invités désireux de découvrir cet univers comme un délicieux substitut au café ou au thé noir. Chez Tim Hortons, les invités peuvent déguster leur matcha de différentes façons, notamment : sucré ou non sucré, aromatisé à la vanille ou avec de la mousse froide. »

La nouvelle gamme de boissons au matcha glacées et chaudes est maintenant disponible dans les restaurants Tim participants partout au Canada.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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