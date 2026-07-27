Pour célébrer Retour à Poudlard, Tim Hortons® lance le 12 août une gamme inspirée de l'univers Harry Potter™ : produits du menu, articles de collection, emballages d'édition limitée et plus encore

« Harry Potter occupe une place chère dans la vie de tant de nos invités depuis des décennies, et nous sommes ravis de faire découvrir aux Canadiens le monde des sorciers dans les restaurants Tim », a déclaré Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons. « Nous amenons en exclusivité la magie de Harry Potter dans la restauration rapide au Canada, à la manière Tim - des beignes à l'image de chaque maison de Poudlard, un TimbitMD Vif d'or et un porte-Timbits, des boissons envoûtantes inspirées du Patronus et de la Forêt interdite, et des articles d'édition limitée à collectionner et à partager. »

Voici un aperçu de la magie de Harry Potter qui vous attend dans les restaurants Tim à compter du 12 août :

Affichez fièrement vos couleurs grâce aux beignes maisons de Poudlard

Vous pourrez faire votre choix entre le beigne Gryffondor gâteau au fromage et fraise, le beigne Serpentard choco-pistache, le beigne Serdaigle aux bleuets ou le beigne Poufsouffle citron-meringue. De plus, ne manquez pas l'occasion de savourer les TimbitsMD Vif d'or au caramel et de les commander dans un porte-Timbits Vif d'or d'édition limitée.

Révélez les Patronus sur un gobelet qui change de couleur avec le froid

Commandez un RafraîchiTimMD pétillant du Patronus ou un RafraîchiTim thé glacé Forêt interdite. Vous le recevrez dans un gobelet d'édition limitée qui révèle une série de Patronus avec le froid. Vous pouvez également découvrir le RafraîchiTim du Patronus limonade, protéiné ou givré. Le RafraîchiTim thé glacé Forêt interdite sera offert dans les restaurants Tim participants qui servent des boissons en fontaine.



Articles Harry Potter x Tim Hortons à collectionner

En plus du porte-Timbits Vif d'or, les fans de Harry Potter pourront se procurer une baguette pour boissons, qui change de couleur au contact du froid pour devenir bleue, comme le sortilège du Patronus. Les restaurants Tim participants proposeront également des cartes-cadeaux Harry Potter « 25 ans de magie » d'édition limitée.

Soirée de jeu Harry Potter

Le 28 août, les restaurants Tim Hortons participants organiseront une soirée de jeu Harry Potter pour célébrer le 25e anniversaire du premier film Harry Potter et le lancement de Retour à Poudlard, le rendez-vous annuel des fans. Nous publierons une liste des restaurants participants et plus de détails au cours des prochaines semaines.

Les membres FidéliTimMD peuvent gagner un voyage à Londres, en Angleterre

Du 17 août au 6 septembre, en passant une commande chez Tim (pensez à numériser votre code FidéliTim), sur l'appli Tim ou au BoutiqueTim.ca, vous recevrez une participation à un concours pour courir la chance de gagner l'un des deux grands prix : une expérience VIP magique Harry Potter pour 2 personnes à Londres, en Angleterre.

Emballages Harry Potter x Tim Hortons célébrant l'univers magique de Harry Potter

Jusqu'à épuisement des stocks, les restaurants Tim participants serviront certains produits dans des emballages Harry Potter x Tim Hortons d'édition limitée : boîtes pour un ou plusieurs beignes, boîtes de 10 et 20 Timbits, et gobelets à boissons froides. Des emballages aussi magiques que leur contenu, qui regorgent de clins d'œil pour les fans de Harry Potter!

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

À propos de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), qui fait partie de la division Revenus et stratégie de Warner Bros. Discovery, fait rayonner le vaste portefeuille de marques et de franchises de divertissement de la société auprès des fans du monde entier. WBDGCP s'associe à des titulaires de licence de premier plan partout dans le monde pour créer des gammes primées de jouets, de produits de mode, de décoration intérieure et de publications inspirées des plus grandes franchises issues des studios de cinéma, de télévision, d'animation et de jeux de Warner Bros., ainsi que de HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim, et plus encore. Grâce à ses programmes de licences et de produits dérivés, à ses initiatives de vente au détail et à ses partenariats promotionnels novateurs, WBDGCP compte parmi les chefs de file mondiaux du secteur des licences et de la vente au détail.

À propos de la franchise Harry Potter

Dès l'instant où Harry Potter, âgé de onze ans, a rencontré Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à l'école de sorcellerie de Poudlard, ses aventures ont laissé une trace indélébile sur la culture populaire. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, le phénomène Harry Potter continue de captiver, et la franchise de divertissement compte parmi les plus populaires et les plus appréciées de tous les temps.

Ces romans vedette de J. K. Rowling ont donné vie à un univers en constante évolution, qui fascine des millions de fans partout dans le monde. Les huit films à succès de la saga Harry Potter et les trois films Les Animaux fantastiques ont transporté les spectateurs au cœur du monde des sorciers sur grand écran. Sur scène, Harry Potter et l'enfant maudit continue d'émerveiller le public, tandis que les jeux vidéo et jeux mobiles de Portkey Games invitent à explorer cet univers comme jamais auparavant. Les fans peuvent afficher fièrement leur passion grâce à une gamme de produits novateurs et vivre des expériences exceptionnelles en personne, notamment dans des univers thématiques répartis dans six parcs d'attractions Universal Destinations and Experiences à travers le monde.

Warner Bros. Discovery continue d'enrichir son portefeuille d'expériences Harry Potter et Les Animaux fantastiques avec de nouvelles offres itinérantes et des événements immersifs conçus pour célébrer les moments et lieux marquants chers aux fans, qui peuvent par ailleurs magasiner dans les boutiques Harry Potter à King's Cross, New York, Chicago, Akasaka et Harajuku. De plus, les sorciers, sorcières et Moldus peuvent découvrir de nouveaux secrets en explorant les coulisses des studios de Warner Bros., à Londres (The Making of Harry Potter and Warner Bros.) et à Tokyo (The Making of Harry Potter).

Avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle série HBO Original adaptée des livres Harry Potter, l'univers magique continue d'évoluer et de proposer aux fans de nouvelles façons de renouer avec cette histoire qu'ils adorent. Pour les fans du monde entier et les générations à venir, Harry Potter perpétue la magie et invite chacun à la découvrir à sa manière.

Pour les dernières nouvelles et les contenus sur Harry Potter et Les Animaux fantastiques, consultez le www.harrypotter.com.

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SOURCE Tim Hortons

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