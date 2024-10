Les pizzas sur pain plat ont connu un grand succès depuis leur lancement en avril dans les restaurants Tim Hortons partout au Canada . Tim offre maintenant une délicieuse nouvelle saveur épicée, parfaite pour le dîner et le souper.





. Tim offre maintenant une délicieuse nouvelle saveur épicée, parfaite pour le dîner et le souper. Du 14 octobre au 17 novembre, vous pourrez commander deux pizzas sur pain plat pour seulement 12 $ dans les restaurants participants du Canada . Choisissez parmi les pizzas sur pain plat poulet sauce rosée épicée, bacon plein-goût, pepperoni, et simplement fromage.

TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Tim Hortons ajoute du piquant à sa gamme de pizzas sur pain plat! Essayez la nouvelle saveur poulet sauce rosée épicée, maintenant offerte dans les restaurants participants au Canada.

Pour célébrer le lancement de la pizza sur pain plat poulet sauce rosée épicée, du 14 octobre au 17 novembre, vous pourrez commander deux pizzas sur pain plat de votre choix (poulet sauce rosée épicée, bacon plein-goût, pepperoni, ou simplement fromage) pour seulement 12 $!

Essayez la nouvelle pizza sur pain plat poulet sauce rosée épicée, fraîchement sortie du four chez Tim Hortons! De plus, dès le 14 octobre, obtenez deux pizzas sur pain plat de votre choix pour seulement 12 $ pour une durée limitée! (Groupe CNW/Tim Hortons)

La nouvelle pizza sur pain plat poulet sauce rosée épicée est préparée avec une sauce tomate crémeuse épicée, du poulet cuit lentement, et du fromage mozzarella et Monterey Jack râpé, le tout sur un pain plat croustillant badigeonné d'huile à l'ail, et garni de fines herbes.

« Nous avons lancé nos pizzas sur pain plat partout au pays en avril, et les invités en raffolent! Ces délicieuses options de dîner et souper offrent un rapport qualité-prix exceptionnel, à partir de seulement 6,99 $ chacune! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Les familles nous disent que les pizzas sur pain plat sont d'excellents repas Tim pratiques et abordables, pour le souper la semaine ou lors de rassemblements la fin de semaine. D'ailleurs, nous savons que beaucoup de nos invités commandent souvent des pizzas sur pain plat à l'heure du dîner au travail. Nous sommes ravis de lancer une offre 2 pour 12 $ la semaine prochaine pour encourager les invités à essayer la nouvelle saveur poulet sauce rosée épicée et à offrir une pizza sur pain plat de Tim à un proche. »

Les pizzas sur pain plat de Tim Hortons sont préparées sur demande et servies chaudes fraîchement sorties du four, et il est également possible de les commander avec une trempette (choisissez parmi les saveurs ranch, chipotle, coriandre et lime, habanero, et BBQ crémeuse).

SOURCE Tim Hortons

Contact média : [email protected]