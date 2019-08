Espaces verts invitants - Montréal investira plus de 10 M$ sur 3 ans pour la réfection des chalets de parcs

MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a approuvé la liste des projets retenus pour la réalisation de travaux de maintien des chalets de parcs pour 2019-2021.

L'appel de projets lancé en avril dernier et ouvert à l'ensemble des arrondissements permettra de réaliser plus de 50 projets de réfection sur un peu plus de 45 chalets de parcs dans 15 arrondissements. Un montant de 11, 5 M$ assumé par la ville centre est prévu sur 3 ans.

On compte plus de 245 chalets de parcs, dont 165 de type « chalet » et 80 de type « pavillon des baigneurs » dans les parcs de quartiers montréalais. Les derniers audits réalisés sur l'état et la conformité de ces immeubles indiquent des indices de vétusté élevés. Par conséquent, il importe de procéder à la réalisation de travaux de réfection afin d'améliorer leur état pour le bénéfice des citoyens montréalais.

« Nous nous sommes engagés à offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des espaces verts invitants et accessibles. Les installations qu'on y retrouve ne font pas exception. Elles font partie de l'expérience des usagers et de leur appréciation des lieux. C'est dans cette optique que d'importants travaux de rénovation et de mises à niveau seront entrepris au cours des 3 prochaines années dans plusieurs chalets et pavillons de parcs, et ce sur l'ensemble du territoire. À titre d'exemples, mentionnons notamment le chalet du parc St-Damase dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le chalet du parc Aimé-Léonard dans l'arrondissement de Montréal-Nord, ou encore le chalet du parc Jean-Amyot dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve », explique Benoit Dorais, président du comité exécutif.

Les projets soumis par les arrondissements pouvaient porter sur des projets de maintien d'actifs déjà en cours d'exécution ou en cours d'élaboration et devant être réalisés d'ici la fin de 2021.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Relationniste, Service des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333