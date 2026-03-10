MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les samedis et dimanches, du 4 au 26 avril, Espace pour la vie invite les esprits curieux de tous âges à la 3e édition du Printemps citoyen. Participez à cet événement - entièrement gratuit - stimulant et engageant, organisé à la Maison de l'arbre Frédéric-Back du Jardin botanique. Chaque fin de semaine, venez explorer un thème lié à la transition socioécologique : apaisement et reconnexion à la nature, consommation responsable, biodiversité et alimentation durable. Cet événement familial offre une occasion privilégiée d'apprendre, de s'inspirer et de s'amuser, en collaboration avec 40 organismes qui favorisent le rapprochement avec la nature. Une invitation à renforcer son autonomie d'agir et à s'engager concrètement en faveur de la transition socioécologique.

Une programmation pour tous les goûts

4 et 5 avril : La nature qui me fait du bien

Créer : ateliers d'origami et d'aquarelle, création d'un conte et découverte de paysage sonore.

: ateliers d'origami et d'aquarelle, création d'un conte et découverte de paysage sonore. Bouger, se détendre : danse Gumboots, chorégraphie avec la nature, pleine conscience en nature, bain de forêt et discussion autour des éco émotions.

: danse Gumboots, chorégraphie avec la nature, pleine conscience en nature, bain de forêt et discussion autour des éco émotions. Apprendre : initiation au Bonsaï, sérigraphie à base d'encres végétales.

11 et 12 avril : Consommer différemment

Fabriquer et réparer : emballage alimentaire en cire d'abeille, cartes de souhaits recyclées et ensemencées, éponges tawashi, lombricomposteur, vannerie, réparation de vêtements et autres objets,

: emballage alimentaire en cire d'abeille, cartes de souhaits recyclées et ensemencées, éponges tawashi, lombricomposteur, vannerie, réparation de vêtements et autres objets, Écoconsommer : découverte de la monnaie locale de Montréal (îlot), conférence sur le cycle de vie des objets, démonstration de vélo cargo

: découverte de la monnaie locale de Montréal (îlot), conférence sur le cycle de vie des objets, démonstration de vélo cargo Bouger : chorégraphie avec la nature, randonnée guidée parmi les arbres de l'Arboretum.

18 et 19 avril : De l'importance de la biodiversité

Créer : journalisation de la nature et initiation à l'aquarelle sur les oiseaux.

journalisation de la nature et initiation à l'aquarelle sur les oiseaux. Découvrir : démystification des semis indigènes, rencontre d'oiseaux de proie, présentation de la cueillette urbaine, mission monarque et bain de forêt.

: démystification des semis indigènes, rencontre d'oiseaux de proie, présentation de la cueillette urbaine, mission monarque et bain de forêt. Rencontrer des chercheurs et chercheuses : balade découverte des

phytotechnologies, adaptation des fleurs aux pollinisateurs, reconstitution de l'histoire des forêts, restauration des milieux humides, menaces et solutions pour les forêts urbaines et remplacer les engrais et pesticides de demain.

: balade découverte des phytotechnologies, adaptation des fleurs aux pollinisateurs, reconstitution de l'histoire des forêts, restauration des milieux humides, menaces et solutions pour les forêts urbaines et remplacer les engrais et pesticides de demain. Rêver : restauration d'espaces en friche et aménagement de jardins pour les oiseaux.

25 et 26 avril : Quand la transition a bon goût

Apprendre : initiation à l'agriculture urbaine, aménagement de paysage gourmand.

: initiation à l'agriculture urbaine, aménagement de paysage gourmand. Fabriquer : conférence-atelier sur les tisanes maison, atelier de micropousses et atelier de bouturage.

: conférence-atelier sur les tisanes maison, atelier de micropousses et atelier de bouturage. Écouter et goûter : atelier immersif abénaki, conférence sur les fleurs comestibles.

Informations pratiques :

Toutes les activités sont gratuites

Lieu : Maison de l'arbre Frédéric-Back, Jardin botanique de Montréal

: Maison de l'arbre Frédéric-Back, Jardin botanique de Montréal Vérifiez les détails : certains ateliers ont des places limitées ( premier arrivé,

premier servi ) et/ou s'adressent spécifiquement à un groupe d'âge

( ) et/ou s'adressent spécifiquement à un groupe d'âge Programmation complète : espacepourlavie.ca

Pochette de presse numérique :

Photos, horaire et descriptions détaillées, liste des organismes partenaires

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Marie-Joëlle Filion, Espace pour la vie, 514 443-6801, [email protected]