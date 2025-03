MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Espace pour la vie invite la population à la 2e édition du Printemps citoyen au Jardin botanique. Tous les samedis et dimanches, du 5 au 27 avril, c'est un rendez-vous incontournable pour renouer avec la nature et participer à des activités enrichissantes en faveur de la transition socioécologique à la Maison de l'arbre Frédéric-Back. La programmation, entièrement gratuite, et offerte en collaboration avec plus de 25 organismes de proximité, regorge d'activités stimulantes, engageantes et accessibles à toute la famille. Chaque fin de semaine aborde une thématique distincte, permettant de découvrir des solutions concrètes et inspirantes pour mieux cohabiter avec notre environnement. Rejoignez-nous pour célébrer l'arrivée du printemps et agir ensemble pour un avenir plus vert!

Une programmation riche et variée

En continu, l'équipe d'animation du Jardin botanique propose des visites guidées de l'arboretum ainsi que des activités amusantes dans la « ruche nature », un espace animé où l'on butine en continu d'une activité de création à l'autre. Toutes les activités sont gratuites, certaines ont des places limitées.

5 et 6 avril : La nature qui me fait du bien

Pour reconnecter avec notre environnement.

Créer : Réalisation d'un collage organique, initiation à l'aquarelle botanique, création d'un conte.

Apprendre : Prêt de voiture, initiation à la biophilie, comprendre l'éco-anxiété.

Bouger : Chorégraphie en nature, randonnées guidées, bains de forêt, découverte des interdépendances avec la nature et les autres.

Participer : L'art de l'aménagement du territoire, agir collectivement pour son quartier, rêver une parcelle du Jardin botanique.

12 et 13 avril : Consommer différemment

Pour revisiter la façon dont on consomme à travers des activités ludiques.

Créer : Fabrication d'emballage alimentaire, réutilisation créative de livres usagés,

Apprendre : Atelier de vannerie, découverte des insectes comestibles, compost et matériaux à base de champignons, l'art du bonsaï, sérigraphie aux encres végétales, mise au point de vélo, la lune des sucres (sogalikas en abénakis).

Cuisiner : Fabrication de galettes traditionnelles abénakises au maïs, lactofermentation.

Bouger : Randonnées guidées parmi les arbres, découverte des interdépendances avec la nature et les autres, bain de forêt pour la famille*.

Écouter et discuter : Ciné discussion sur le prix de la mode, conte jeunesse, échanges sur les réalités autochtones.

19 et 20 avril : Quand la transition a bon goût!

Pour transformer la gastronomie et le quotidien au service de la transition socioécologique.

Apprendre : Fabrication d'un produit nettoyant, gestion des matières résiduelles, cuisine anti-gaspi, agir pour son quartier, plantes indigènes et comestibles, conception d'un potager.

Cuisiner et déguster : Atelier de cuisine pour enfants, dégustation d'infusion abénakise au thé du Labrador , boissons des fruits sauvages et cèdre.

Bouger et jouer : Randonnée parmi les arbres, découverte des interdépendances avec la nature et les autres, bain de forêt, défi anti-gaspi.

Écouter et discuter : Zéro-déchet, conte jeunesse, échanges sur les réalités autochtones, mobilisation citoyenne.

26 et 27 avril : Les végétaux au cœur des solutions

Pour explorer le potentiel des plantes à préserver la biodiversité et améliorer nos milieux de vie.

Créer : Bombes de semences.

Apprendre : Initiation à l'anthotype (photographie végétale), l'écologie au fil des pages, sculpter le paysage.

Bouger : Essai de vélo-cargo, course aux arbres, randonnée parmi les arbres, découverte des interdépendances avec la nature et les autres.

Écouter et discuter : instant musical avec bébé, ciné-discussion "Après la Romaine", conte jeunesse.

Informations pratiques :

Lieu : Maison de l'arbre Frédéric-Back, Jardin botanique de Montréal

Précisions : Toutes les activités sont gratuites, certaines sont spécialement pensées pour les familles et certaines activités ont une capacité limitée.

Toutes les activités sont gratuites, certaines sont spécialement pensées pour les familles et certaines activités ont une capacité limitée. Programmation complète : espacepourlavie.ca

Pochette de presse numérique : Photos, horaire détaillé, liste des organismes partenaires

